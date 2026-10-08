Στο Υπ. Περιβάλλοντος ο Μητσοτάκης την Παρασκευή για την ονοματοδοσία αίθουσας «Στέφανος Μάνος»
Στο Υπ. Περιβάλλοντος ο Μητσοτάκης την Παρασκευή για την ονοματοδοσία αίθουσας «Στέφανος Μάνος»
Το πρωί ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ραδιοφωνική συνέντευξη
Στις 08:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε.
Στις 10:30, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας «Στέφανος Μάνος» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στις 10:30, ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας «Στέφανος Μάνος» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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