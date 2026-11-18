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O Αντρέι Στογιάκοβιτς έβαλε 46 πόντους στην έδρα του Ντιουκ και έγραψε ιστορία σπάζοντας ρεκόρ 69 ετών στο NCAA, δείτε βίντεο
O Αντρέι Στογιάκοβιτς έβαλε 46 πόντους στην έδρα του Ντιουκ και έγραψε ιστορία σπάζοντας ρεκόρ 69 ετών στο NCAA, δείτε βίντεο
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς υπέγραψε τη νίκη με 99-78 της ομάδας του με 14/21 σουτ εντός πεδιάς και 16/20 βολές
Ιστορία έγραψε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο NCAA (το κολλεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ στις ΗΠΑ) ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ο οποίος με τους 46 πόντους που πέτυχε με τη φανέλα του Ιλινόις στην έδρα του Ντιουκ, έσπασε ρεκόρ 69 ετών.
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς υπέγραψε τη νίκη με 99-78 της ομάδας του με 14/21 σουτ εντός πεδιάς και 16/20 βολές.
Το προηγούμενο ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους στην έδρα του Ντιουκ ήταν οι 43 πόντοι που είχε πετύχει ο Γκρέιντι Γουάλας του Σάουθ Καρολάινα τον Φεβρουάριο του 1957.
Η νίκη της ομάδας του Στογιάκοβιτς έβαλε τέλος στο σερί 35 συνεχόμενων εντός έδρας νικών των Blue Devils με τον προπονητή τους, Τζον Σάιερ, να χαρακτηρίζει την ομάδα του «μαλθακή».
Η ήττα αυτή ήταν, επίσης, η πιο βαριά εντός έδρας για το Ντιουκ από τις 5 Μαρτίου 1983, όταν το Νορθ Καρολάινα, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν, είχε επικρατήσει με διαφορά 24 πόντων, με τον MJ να σημειώνει τότε 32 πόντους.
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς υπέγραψε τη νίκη με 99-78 της ομάδας του με 14/21 σουτ εντός πεδιάς και 16/20 βολές.
Το προηγούμενο ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους στην έδρα του Ντιουκ ήταν οι 43 πόντοι που είχε πετύχει ο Γκρέιντι Γουάλας του Σάουθ Καρολάινα τον Φεβρουάριο του 1957.
Η νίκη της ομάδας του Στογιάκοβιτς έβαλε τέλος στο σερί 35 συνεχόμενων εντός έδρας νικών των Blue Devils με τον προπονητή τους, Τζον Σάιερ, να χαρακτηρίζει την ομάδα του «μαλθακή».
Η ήττα αυτή ήταν, επίσης, η πιο βαριά εντός έδρας για το Ντιουκ από τις 5 Μαρτίου 1983, όταν το Νορθ Καρολάινα, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν, είχε επικρατήσει με διαφορά 24 πόντων, με τον MJ να σημειώνει τότε 32 πόντους.
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