Αναλυτικά η δήλωση του Κωνσταντίνου Τασούλα:

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Σημειώνεται πως οι

κορυφώνονται σήμερα με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, ενώ από το πρωί πολίτες προσέρχονται στον χώρο του Πολυτεχνείου για να αφήσουν λουλούδια και να τιμήσουν τη μνήμη των αγωνιστών της εξέγερσης.