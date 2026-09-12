Φλωρίδης από Σύρο: «Η Δικαιοσύνη μπήκε οριστικά σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα αναμενόμενα» - Συζήτηση εφ' όλης της ύλης για τα προβλήματα των δικηγόρων

Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Κωνσταντίνος Φιφλής

«Η πρόοδος, ωστόσο, δεν είναι σχεδόν ποτέ ευθύγραμμη και ομαλή. Απαιτεί συγκρούσεις. Και εμείς ως φύσει και θέσει υπερασπιστές του δικαιοκρατικού κεκτημένου καλούμαστε να αναχαιτίσουμε ρυθμίσεις που προσβάλλουν τον πυρήνα του λειτουργήματός μας, είτε τις σταθερές του νομικού μας πολιτισμού.Πλέον πρόσφατη περίπτωση είναι οι μη κρατικές Νομικές Σχολές. Η θέση μας για το μείζον ζήτημα της ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών νομικών σχολών, μετά και τη γνωστή απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ως προς τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας, είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα των νομικών σπουδών που προϋποθέτει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, επαρκή υλικοτεχνική υποδομή με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό. Και βέβαια η ίδρυση να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα, με θέσπιση ανωτάτου ορίου εισακτέων κατ᾽ έτος.Μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και οι πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών, η Πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα και να μην επιτρέψει τη διαιώνιση της αβεβαιότητας που επικρατεί σήμερα.Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, κατ΄ αρχάς, απευθυνόμενος στον δικηγορικό κόσμο, επισήμανε:«Θα αναζητήσω από εσάς την αυτονόητη και αναγκαία καλόπιστη συνεργασία και την εντατικοποίηση του διαλόγου μας πάνω στα μεγάλα αλλά και στα μικρά προβλήματα της Δικαιοσύνης σε εθνικό επίπεδο».Και για το λόγο αυτό, συνέχισε ο κ. Λυμπερόπουλος, «σε τοπικό επίπεδο στις επισκέψεις που θα ξεκινήσω τις επόμενες εβδομάδες θα επιδιώξω με την προσωπική επαφή που θα έχω με τους υπηρετούντες συναδέλφους μου σε όλα τα εφετεία και πρωτοδικεία της Χώρας και με τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους να δω από κοντά και να ψηλαφίσω προβλήματα, να καταγράψω ιδέες, να λύσω παρεξηγήσεις και να ζητήσω από όλους τους παράγοντες, ιδίως τους επικεφαλής των θεσμικών οργάνων εποικοδομητική ουσιαστική συνεργασία και προσπάθεια με διάλογο να επιλύονται τα θέματα, που προκύπτουν χωρίς να καταφεύγουμε σε αχρείαστες εντάσεις που τελικώς καθιστούν τις καταστάσεις μη διαχειρίσιμες».Δεν παρέλειψε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου να κάνει ειδική αναφορά, στην ένταση που υπάρχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ δικαστών (Ενώσεων) και δικηγόρων (Δικηγορικών Συλλόγων), τονίζοντας:«Πρέπει πλέον όλοι μας να γίνουμε περισσότερο ειλικρινείς μεταξύ μας και αυτή η συνάντηση γνωριμίας μου μαζί σας θέλω από την πλευρά μου να έχει ως στόχο: Την διαφάνεια, την λογοδοσία και τον διάλογο.Ζητώ και από εσάς, όπως το έκανα και με τους δικαστικούς συνδικαλιστικούς φορείς να κατεβούν οι ταμπέλες αυτές, των χωρίς νόημα συγκρούσεων. Ο διάλογος είναι η λύση! Η μόνη λύση.Να κατανοήσουμε ότι με την πολύχρονη και θορυβώδη τακτική δεν έχουμε να προσφέρουμε τίποτα στον Πολίτη που περιμένει από την Νομική Κοινότητα να στέκεται στο ύψος της επιστημοσύνης της και να στηρίζει τον τρίτο πυλώνα της Δημοκρατίας τη Δικαιοσύνη.Να προσφέρουμε στο διάδικο όχι το αποτέλεσμα της δίκης που σώνει και καλά επιθυμεί να επιτύχει, αλλά να τον διαφωτίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί από τις εφαρμοζόμενες ουσιαστικές και δικονομικές διατάξεις».Ακόμη, ο κ. Λυμπερόπουλος, αναφέρθηκε στις συμπεριφορές δικαστών της ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας, μεταξύ των άλλων:«Τα αρμόδια θεσμικά όργανα καθημερινά επιλαμβάνονται υποθέσεων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αναφορών. Αν και είναι περιττό μερικές φορές αναγκάζομαι να υπενθυμίσω και το κάνω με έμφαση ότι η συνταγματική αρχή της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών επιβάλλει την αποκλειστική αρμοδιότητα δικαστικών οργάνων και τη μυστικότητα της πειθαρχικής διαδικασίας.Η ίδια αρχή περιλαμβάνει όμως και κάτι ακόμα, την ελευθερία της γνώμης του Δικαστή και του Εισαγγελέα, που δευτερογενώς εγγυόνται και την ελευθερία γνώμης του ΔικηγόρουΑυτή η συνταγματική αρχή πρέπει να γίνεται αποδεκτή από όλους. Και αν για τους πρωταγωνιστές του δημοσίου διαλόγου, ή τους διαδίκους η αμφισβήτηση και υπονόμευσή της είναι μια χρήσιμη και ευχάριστη δικαιολογία επίτευξης άλλων στόχων, για εμάς όλους πρέπει να είναι προσβολή του νομικού μας πολιτισμού και των αρχών του Κράτους Δικαίου.Η Δικαιοσύνη δεν προστατεύεται όταν δημόσια διαπομπεύεται ο δικαστής και ο εισαγγελέας για το διατακτικό της απόφασης του. Όταν αναρμοδίως επιδιώκεται η παραίτηση ή η απόλυση του. Όποιος φρονεί ότι υπάρχει έγκλημα και πρέπει να υπάρξει τιμωρία, οφείλει να κινηθεί θεσμικά.Συνεπώς, η νόσφηση του πειθαρχικού ελέγχου (αλλά θα προχωρήσω και στο αντίθετο άκρο γιατί το ζούμε και αυτό) η κολακεία δίκην εκθέσεως επιθεώρησης με αφορμή χειρισμούς σε συγκεκριμένες υποθέσεις θρέφει την αρένα και δεν προσφέρει στο νομικό πολιτισμό.Αναγνωρίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση και η τοξικότητα εμπνέει συχνά το δημόσιο λόγο και τον δημόσιο διάλογο. Εμείς όμως μη νομιμοποιήσουμε δια της αδράνειας ή ακόμα και δια της κολακείας τα πληκτρολόγια των κοινωνικών δικτύων».Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου Κωνσταντίνος Φιφλής, αφού επισήμανε ότι το 2026 συμπληρώνονται διακόσια χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης, το 1826 και προσέθεσε ότι «η Ερμούπολη δεν κληρονόμησε την ιστορία της, την δημιούργησε» και συνέχισε:«Μέσα σε αυτή τη θεσμική διαδρομή αναπτύχθηκε και η δικηγορία των Κυκλάδων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου.Και η ιστορία αυτή μας υπενθυμίζει μια θεμελιώδη αλήθεια: Η Δικαιοσύνη δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας».Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου τόνισε: «Δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι έχουμε διαφορετικούς και διακριτούς θεσμικούς ρόλους. Μοιραζόμαστε, όμως, μία κοινή ευθύνη: την υπεράσπιση του κράτους δικαίου.Και γι' αυτό οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν είναι απλώς επαγγελματικές οργανώσεις. Είναι θεσμοί της Δημοκρατίας, φορείς της νομικής επιστήμης, συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης και υπερασπιστές των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.Οι σημερινές προκλήσεις είναι ασφαλώς διαφορετικές. Η ψηφιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάγκη ταχύτερης απονομής της Δικαιοσύνης δημιουργούν νέες δυνατότητες, αλλά και νέα ερωτήματα.Και το μεγάλο στοίχημα μπορεί να συνοψισθεί σε μία φράση: Να εκσυγχρονίσουμε τη Δικαιοσύνη χωρίς να απομακρύνουμε τη Δικαιοσύνη από τον άνθρωπο. Να γίνει ταχύτερη, χωρίς να γίνει λιγότερο εγγυητική. Να αξιοποιήσει την τεχνολογία, χωρίς να υποβαθμίσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Να γίνει αποτελεσματικότερη, χωρίς να αποδυναμώσει τα δικαιώματα του πολίτη. Και, πάνω απ' όλα, να παραμείνει πραγματικά προσβάσιμη σε όλους. Σε αυτή τη συζήτηση η ελληνική δικηγορία έχει λόγο. Και ο λόγος αυτός είναι θεσμικός».