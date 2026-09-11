Αμυράς αντί Λαζαρίδη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η αντικατάσταση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη κατά του διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας