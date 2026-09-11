Αμυράς αντί Λαζαρίδη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Αμυράς αντί Λαζαρίδη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Η αντικατάσταση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη κατά του διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας
Σε αλλαγή εισηγητή για την συζήτηση και κύρωση των δύο νομοσχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς θα αντικαταστήσει τον βουλευτή Καβάλας Μακάριο Λαζαρίδη που αρχικώς είχε επιλογή.
Η αντικατάσταση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά του διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Περδίκη.
«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας @NikosDendias. Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.
Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της @neademokratia σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.
Να τον χαίρεται ο @NikosDendia» εγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης.
Να σημειωθεί ότι τα δύο νομοσχέδια εισάγονται στην Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς θα αντικαταστήσει τον βουλευτή Καβάλας Μακάριο Λαζαρίδη που αρχικώς είχε επιλογή.
Η αντικατάσταση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά του διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Περδίκη.
«Για να καταλάβατε την έπαρση και την αλαζονεία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης. Διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας @NikosDendias. Χθες, στις 11.39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε.
Την ίδια στιγμή του απέστειλα sms να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της @neademokratia σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου.
Να τον χαίρεται ο @NikosDendia» εγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης.
Να σημειωθεί ότι τα δύο νομοσχέδια εισάγονται στην Ολομέλεια την προσεχή Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026.
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