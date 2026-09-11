Μήνυμα ΥΠΕΞ για τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπουργείο Εξωτερικών

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού

«Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού
«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και τη γενναιότητα όσων έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν συνανθρώπους τους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«25 χρόνια μετά, στεκόμαστε στο πλευρό του αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας», προσθέτει.

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