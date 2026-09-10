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Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας
Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και έξι οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βελίνα του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, με έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη.
Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, με έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη.
UPD:
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