Συνάντηση Γεωργιάδη με την πρέσβη του Ισραήλ, συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΕΣΥ με κορυφαίο ισραηλινό νοσοκομείο
Συνάντηση Γεωργιάδη με την πρέσβη του Ισραήλ, συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΕΣΥ με κορυφαίο ισραηλινό νοσοκομείο
«Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την ισραηλινή ιατρική γνώση, να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης - «Προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε» ανέφερε η κα Γιανάι
Συνάντηση με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ, Πνινάτ Γιανάι, είχε νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης στο υπουργείο Υγεία, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε η ενδεχόμενη συνεργασία του ΕΣΥ με το νοσοκομείο Sheba στο Ισραήλ που θεωρείται, σύμφωνα με τον υπουργό, από τα καλύτερα στον κόσμο.
«Είναι τιμή μου να υποδέχομαι τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στο υπουργείο Υγείας, είχαμε μια υπέροχη συνάντηση για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα μια πολύ ισχυρή συνεργασία μεταξύ του ΕΣΥ και του νοσοκομείου Sheba στο Ισραήλ που είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την ισραηλινή ιατρική γνώση, να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα«, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ Γεωργιάδης.
Από την πλευρά της η κα Γιανάι, που συνοδευόταν από τον καθηγητή Ζιβ Αμιτάι, δήλωσε: «Ήταν μια σπουδαία συνάντηση με τον καλό μας φίλο, Άδωνι Γεωργιάδη, προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με το νοσοκομείο Sheba».
Σε σχετική του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε:
«Σήμερα το πρωί, είχα την τύχη να συναντήσω από κοντά, στο γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας, τη νέα Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, και συζητήσαμε για μια ευρεία συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της Υγείας. Ελπίζω να υλοποιηθεί· το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ωφελούνταν σημαντικά από κάτι τέτοιο».
«Είναι τιμή μου να υποδέχομαι τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στο υπουργείο Υγείας, είχαμε μια υπέροχη συνάντηση για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα μια πολύ ισχυρή συνεργασία μεταξύ του ΕΣΥ και του νοσοκομείου Sheba στο Ισραήλ που είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία στον κόσμο. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε από την ισραηλινή ιατρική γνώση, να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα«, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ Γεωργιάδης.
Από την πλευρά της η κα Γιανάι, που συνοδευόταν από τον καθηγητή Ζιβ Αμιτάι, δήλωσε: «Ήταν μια σπουδαία συνάντηση με τον καλό μας φίλο, Άδωνι Γεωργιάδη, προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με το νοσοκομείο Sheba».
Σε σχετική του ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε:
«Σήμερα το πρωί, είχα την τύχη να συναντήσω από κοντά, στο γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας, τη νέα Πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, και συζητήσαμε για μια ευρεία συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της Υγείας. Ελπίζω να υλοποιηθεί· το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ωφελούνταν σημαντικά από κάτι τέτοιο».
Σήμερα το πρωί είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά στο γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας τη νέα Πρέσβη του @IsraelinGreece @Amb_PninatYanay και συζητήσαμε για μία εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ στην Υγεία. Μακάρι να γίνει θα ωφεληθεί πολύ το ΕΣΥ από κάτι… pic.twitter.com/ogOa2pLLvP— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2026
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