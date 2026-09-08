Συνάντηση Γεωργιάδη με την πρέσβη του Ισραήλ, συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΕΣΥ με κορυφαίο ισραηλινό νοσοκομείο

Σήμερα το πρωί είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά στο γραφείο μου στο Υπουργείο Υγείας τη νέα Πρέσβη του @IsraelinGreece @Amb_PninatYanay και συζητήσαμε για μία εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ στην Υγεία. Μακάρι να γίνει θα ωφεληθεί πολύ το ΕΣΥ από κάτι… pic.twitter.com/ogOa2pLLvP