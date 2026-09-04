Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Υποχωρεί η αστάθεια, νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Υποχωρεί η αστάθεια, νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μικρή η πιθανότητα βροχής στην Αττική - Τοπικές βροχοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη
Περιορίζεται σήμερα η αστάθεια ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υποφερτά για την εποχή επίπεδα.
Την ίδια ώρα διατηρούνται ενισχυμένα τα μελτέμια στο Αιγαίο αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Όσο για τη θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει και πάλι να παίρνει την ανηφόρα.
Για σήμερα Παρασκευή (4/9) κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 33 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική μετά το μεσημέρι η πιθανότητα να βρέξει θα είναι μικρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς ενώ οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
Την Κυριακή ο υδράργυρος θα ανέβει λίγο περισσότερο σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας θερμής περιόδου. Η άνοδος θα συνεχιστεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Την ίδια ώρα διατηρούνται ενισχυμένα τα μελτέμια στο Αιγαίο αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Όσο για τη θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει και πάλι να παίρνει την ανηφόρα.
Για σήμερα Παρασκευή (4/9) κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις φτάνοντας στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 33 βαθμούς στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου. Στις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική μετά το μεσημέρι η πιθανότητα να βρέξει θα είναι μικρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς ενώ οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤο Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και τα μελτέμια να εξασθενούν σταδιακά.
Την Κυριακή ο υδράργυρος θα ανέβει λίγο περισσότερο σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας θερμής περιόδου. Η άνοδος θα συνεχιστεί σταδιακά τις επόμενες ημέρες και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
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