«Άλλο δρόμο, άλλο δρόμο»: Ο Κουτσούμπας δίνει φωνητικές εντολές στο GPS, η απάντηση στην «Ελλάδα 2030» του Μητσοτάκη, δείτε βίντεο

📌 Ο Δ. Κουτσούμπας απαντάει στον Κ. Μητσοτάκη για την "Ελλάδα 2030" με ένα TikTok video 🔴 Με ένα AI βίντεο επέλεξε ο Κ. Μητσοτάκης να παρουσιάσει τη δική του "Ελλάδα 2.0" και μάλλον όχι τυχαία, γιατί χρειάζεται μπόλικη Τεχνητή Νοημοσύνη για να εξαφανιστεί η πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλ. οι κίνδυνοι που μεγαλώνουν από την πολεμική εμπλοκή της χώρας, η ακρίβεια, οι μισθοί που τελειώνουν στα μισά του μήνα, τα εξαντλητικά ωράρια, τα νοσοκομεία και τα σχολεία με τις τεράστιες ελλείψεις και να εμφανιστεί στη θέση τους μια Ελλάδα «πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, πιο δίκαιη»... 👉 Ο Δ. Κουτσούμπας, με TikTok video και αξιοποιώντας με διαφορετικό τρόπο το GPS για να δείξει την πραγματική διαδρομή προς το 2030, δίνει τη δική του απάντηση και καλεί τον λαό στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30 στην πλ. ΧΑΝΘ. 💬 Συγκεκριμένα αναφέρει: "Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει κι αυτός που δεν περνάει από 13ωρα, μισθούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δε γεμίζει τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνει τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει, μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει. Γιατί αυτός ο δρόμος θέλει τον λαό στη θέση του οδηγού! Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη! Στο πανελλαδικό-παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17:30. Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!".