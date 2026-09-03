METLEN: Στρατηγική συμφωνία με την Coca-Cola Τρία Έψιλον για πράσινη ενέργεια μέσω δεκαετούς PPA στην Ελλάδα

Η συμφωνία αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 MW, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Μικρό Περιβολάκι, στο Βελεστίνο Μαγνησίας