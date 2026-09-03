Χρηματιστήριο: Κέρδη με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και την αποκλιμάκωση στο «μέτωπο» των ομολόγων
Χρηματιστήριο: Κέρδη με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και την αποκλιμάκωση στο «μέτωπο» των ομολόγων
Βγάζει αντίδραση το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το αρνητικό κλίμα των προηγούμενων ημερών - Στο επίκεντρο τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και η πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων
Να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του συνεδρίου επιχειρεί σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς αφ’ ενός η πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων μετά το πολυήμερο sell off και αφ’ ετέρου τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων, δίνουν στηρίγματα στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 0,51% στις 2.622 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,60% στις 6.817 μονάδες, ο Mid Cap +0,40% στις 3.096 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,62% στις 3.146 μονάδες. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων η Jumbo (+2,50%), η ΑΒΑΞ (+2,12%), η Allwyn (+1,64%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,58%) αλλά και οι τράπεζες. Αντίθετα μικρές πιέσεις (0,20%) δέχεται η μετοχή του ΟΤΕ.
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών διεύρυνε χθες τις απώλειές του για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τις πιέσεις να περιορίζονται προς το τέλος της ημέρας, οδηγώντας τον δείκτη σε κλείσιμο με πτώση 0,32% στις 2.648,58 μονάδες.
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Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης κερδίζει 0,51% στις 2.622 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ανεβαίνει 0,60% στις 6.817 μονάδες, ο Mid Cap +0,40% στις 3.096 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης +0,62% στις 3.146 μονάδες. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό αυτή την ώρα ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων η Jumbo (+2,50%), η ΑΒΑΞ (+2,12%), η Allwyn (+1,64%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,58%) αλλά και οι τράπεζες. Αντίθετα μικρές πιέσεις (0,20%) δέχεται η μετοχή του ΟΤΕ.
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών διεύρυνε χθες τις απώλειές του για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τις πιέσεις να περιορίζονται προς το τέλος της ημέρας, οδηγώντας τον δείκτη σε κλείσιμο με πτώση 0,32% στις 2.648,58 μονάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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