Χρηματιστήριο: Κέρδη με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και την αποκλιμάκωση στο «μέτωπο» των ομολόγων

Βγάζει αντίδραση το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το αρνητικό κλίμα των προηγούμενων ημερών - Στο επίκεντρο τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και η πτώση στις αποδόσεις των ομολόγων