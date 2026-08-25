Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τα δύο deadlines του φθινοπώρου, κανονικά η λειτουργία μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τα δύο deadlines του φθινοπώρου, κανονικά η λειτουργία μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ
Στην τελική ευθεία το Ταμείο Ανάκαμψης με 20 εκκρεμότητες – Σκυλακάκης και Πατέλης στις οθόνες, οι ερωτήσεις Μητσοτάκη και το τετ-α-τετ με Παπαθανάση
Όταν έφυγαν οι κάμερες και έκλεισαν οι πόρτες στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις θερινές διακοπές, άνοιξε η συζήτηση για τα δύσκολα του φθινοπώρου. Οι εκκρεμότητες στα μη κρατικά πανεπιστήμια, η τελευταία κούρσα του Ταμείου Ανάκαμψης, το ρεύμα και η ακρίβεια μπήκαν διαδοχικά στο τραπέζι, με τη ΔΕΘ πλέον σε απόσταση αναπνοής.
Στη συζήτηση με την υπουργό Παιδείας, πέρα από την προετοιμασία για το πρώτο κουδούνι και τις αλλαγές που δρομολογούνται τη νέα σχολική χρονιά, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις κινήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει μετά τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Το επείγον αφορά τις άδειες των τριών πανεπιστημίων και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Η κυβερνητική δέσμευση είναι ότι δεν θα υπάρξει κενό στην εφαρμογή του νόμου και ότι τα ιδρύματα θα λειτουργήσουν κανονικά.
Η «θεραπεία» των ζητημάτων έχει ήδη ξεκινήσει, με ΕΟΠΠΕΠ και ΕΘΑΑΕ να κινούν τις διαδικασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό: έως το τέλος Σεπτεμβρίου στόχος είναι να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες για τα ήδη αδειοδοτημένα ιδρύματα, ενώ για τις νέες αιτήσεις ο ορίζοντας φτάνει στο τέλος Οκτωβρίου.
Η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης είχε και δύο γνώριμα πρόσωπα στις οθόνες. Ο Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αλέξης Πατέλης συνδέθηκαν διαδικτυακά, καθώς και οι δύο είχαν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος.
Από τα 367 ορόσημα απομένουν περίπου 20 εκκρεμότητες, ενώ μόλις κλείσει το πρόγραμμα σχεδιάζεται συνέντευξη Τύπου για τον συνολικό απολογισμό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να μάθει πώς προχωρούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έθεσε και ένα δεύτερο, περισσότερο πολιτικό ερώτημα: πώς όλη αυτή η δουλειά θα περάσει στον κόσμο.
Για την ευρωπαϊκή κούρσα, τα στοιχεία τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα. Στην τελική ευθεία πλέον το στοίχημα αλλάζει: ποια χώρα θα καταφέρει να κλείσει το πρόγραμμα χωρίς απώλειες.
Κατά πληροφορίες υπήρξε και τετ-α-τετ του πρωθυπουργού με τον Νίκο Παπαθανάση. «Σπουδαία δουλειά», φέρεται να ήταν η αντίδραση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η πορεία του Ταμείου είναι «ένα από τα δείγματα πως η διοίκηση έμαθε να λειτουργεί βάζοντας στόχους και χρονοδιαγράμματα».
Στον απολογισμό μπήκαν και τα 36 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα το 2020, το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην επίδρασή του στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που επιταχύνθηκαν, από την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και το Κτηματολόγιο μέχρι την ενέργεια, τις μεταφορές και την Υγεία.
Το σχέδιο για να μην υπάρξει κενό
Στη συζήτηση με την υπουργό Παιδείας, πέρα από την προετοιμασία για το πρώτο κουδούνι και τις αλλαγές που δρομολογούνται τη νέα σχολική χρονιά, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις κινήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει μετά τις αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Το επείγον αφορά τις άδειες των τριών πανεπιστημίων και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Η κυβερνητική δέσμευση είναι ότι δεν θα υπάρξει κενό στην εφαρμογή του νόμου και ότι τα ιδρύματα θα λειτουργήσουν κανονικά.
Η «θεραπεία» των ζητημάτων έχει ήδη ξεκινήσει, με ΕΟΠΠΕΠ και ΕΘΑΑΕ να κινούν τις διαδικασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό: έως το τέλος Σεπτεμβρίου στόχος είναι να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες για τα ήδη αδειοδοτημένα ιδρύματα, ενώ για τις νέες αιτήσεις ο ορίζοντας φτάνει στο τέλος Οκτωβρίου.
Σκυλακάκης και Πατέλης στις οθόνες
Η συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης είχε και δύο γνώριμα πρόσωπα στις οθόνες. Ο Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αλέξης Πατέλης συνδέθηκαν διαδικτυακά, καθώς και οι δύο είχαν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος.
Από τα 367 ορόσημα απομένουν περίπου 20 εκκρεμότητες, ενώ μόλις κλείσει το πρόγραμμα σχεδιάζεται συνέντευξη Τύπου για τον συνολικό απολογισμό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να μάθει πώς προχωρούν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έθεσε και ένα δεύτερο, περισσότερο πολιτικό ερώτημα: πώς όλη αυτή η δουλειά θα περάσει στον κόσμο.
Για την ευρωπαϊκή κούρσα, τα στοιχεία τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα. Στην τελική ευθεία πλέον το στοίχημα αλλάζει: ποια χώρα θα καταφέρει να κλείσει το πρόγραμμα χωρίς απώλειες.
Κατά πληροφορίες υπήρξε και τετ-α-τετ του πρωθυπουργού με τον Νίκο Παπαθανάση. «Σπουδαία δουλειά», φέρεται να ήταν η αντίδραση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος σημείωσε ότι η πορεία του Ταμείου είναι «ένα από τα δείγματα πως η διοίκηση έμαθε να λειτουργεί βάζοντας στόχους και χρονοδιαγράμματα».
Στον απολογισμό μπήκαν και τα 36 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα το 2020, το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ. Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην επίδρασή του στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που επιταχύνθηκαν, από την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και το Κτηματολόγιο μέχρι την ενέργεια, τις μεταφορές και την Υγεία.
Από εκεί η συζήτηση πέρασε στη ΔΕΘ και στις αποφάσεις για το 2027, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής και τον οδικό χάρτη της χώρας έως το 2030.
Με αυτό το φόντο έδεσε και η συζήτηση για τα «καλά νέα» στην ενέργεια που προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ. «Νομίζω θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα», είπε, παραπέμποντας για τις λεπτομέρειες στον Σεπτέμβριο.
Στην ακρίβεια, 750 επώνυμοι και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%, ενώ άλλοι 300 κωδικοί αφορούν σχολικά είδη.
Οι θετικές ενδείξεις, πάντως, δεν κατεβάζουν τον συναγερμό. Παρά την αποκλιμάκωση σε βασικά τρόφιμα, δύο εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν στο ραντάρ: η ενέργεια και τα σιτηρά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον πληθωρισμό «το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια».
Ρεύμα και δύο ανοιχτές απειλές
Με αυτό το φόντο έδεσε και η συζήτηση για τα «καλά νέα» στην ενέργεια που προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ. «Νομίζω θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα», είπε, παραπέμποντας για τις λεπτομέρειες στον Σεπτέμβριο.
Στην ακρίβεια, 750 επώνυμοι και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας έχουν ήδη ενταχθεί στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%, ενώ άλλοι 300 κωδικοί αφορούν σχολικά είδη.
Οι θετικές ενδείξεις, πάντως, δεν κατεβάζουν τον συναγερμό. Παρά την αποκλιμάκωση σε βασικά τρόφιμα, δύο εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν στο ραντάρ: η ενέργεια και τα σιτηρά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον πληθωρισμό «το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια».
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