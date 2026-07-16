ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διώξεις σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο
ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διώξεις σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ αποδεικνύουν ότι το σκάνδαλο ήταν γαλάζιο
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς κάνει λόγο για οργανωμένο σκάνδαλο, εξαπολύοντας πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Παράλληλα, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.
Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».
Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Παράλληλα, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού.
Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο.
Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη , πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις».
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