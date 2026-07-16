Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»

Για τους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία