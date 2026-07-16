Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»
Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη το ΠΑΣΟΚ και όσοι μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων»
Για τους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όσους έκαναν λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχειοθετήσει τις υποθέσεις επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχαν βρεθεί στο μικροσκόπιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα και από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους.
Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων που αφορούσαν τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου.
Για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Τονίζει παράλληλα ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, αφού αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, ανεβάζει τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσους προεξόφλησαν την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, να ζητήσουν συγγνώμη.
«Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποιεί ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική.
Όπως υποστηρίζει, πλήττουν πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, ζημιώνουν την ίδια τη Δημοκρατία.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.
Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.
Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα και από δικό τους αίτημα, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους.
Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων που αφορούσαν τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου.
Για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Τονίζει παράλληλα ότι η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει, αφού αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων, μεταξύ των οποίων και εκθέσεις με τις οποίες προσδιορίστηκαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντως, ανεβάζει τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, καλώντας την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσους προεξόφλησαν την ενοχή βουλευτών της ΝΔ, να ζητήσουν συγγνώμη.
«Όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για “κυβέρνηση υποδίκων”, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποιεί ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε «ένα απέραντο δικαστήριο» δεν πλήττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική.
Όπως υποστηρίζει, πλήττουν πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και, τελικά, ζημιώνουν την ίδια τη Δημοκρατία.
Η ανακοίνωση του Παύλου ΜαρινάκηΠριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.
Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.
Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία.
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