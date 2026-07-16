Ψυχραιμία για... Όσκαρ από Αμερικανίδα δημοσιογράφο: Έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της μια κατσαρίδα!
ΚΟΣΜΟΣ
ρεπορτάζ Κατσαρίδα

Ψυχραιμία για... Όσκαρ από Αμερικανίδα δημοσιογράφο: Έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της μια κατσαρίδα!

Τουλάχιστον δεν κατασκήνωσε μέσα στο πουκάμισό της, σχολίασαν οι παρουσιαστές της εκπομπής

Ψυχραιμία για... Όσκαρ από Αμερικανίδα δημοσιογράφο: Έδινε ζωντανά το ρεπορτάζ ενώ περπατούσε πάνω της μια κατσαρίδα!
Εντελώς ατάραχη ήταν δημοσιογράφος από κανάλι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ παρά το ότι μια αρκετά μεγάλη κατσαρίδα περπατούσε πάνω της την ώρα που έδινε ζωντανό ρεπορτάζ.

Η Ρέιτσελ Μένιτοφ μιλούσε σε βραδινή εκπομπή του KTLA για τον καύσωνα στο Λος Άντζελες και το πώς οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν ούτε τις νυχτερινές ώρες.

Στο βίντεο φαίνεται μια κατσαρίδα που ξαφνικά άρχισε να περπατά πάνω στο στέρνο της και τον λαιμό της.

Αν και διατήρησε την ψυχραιμία της, τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα καθώς το έντομο έκοβε βόλτες πάνω της. οπότε είναι προφανές ότι ένιωσε κάτι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, σχολιάζει το TMZ.

Τελικά, το έντομο πήδηξε πάνω στο μικρόφωνό της πριν πετάξει μακριά.

Η ομάδα στο στούντιο έδειξε αργότερα ένα πλάνο από τα παρασκήνια με τη Μένιτοφ αμέσως μόλις τελείωσε η λήψη. Άφησε το μικρόφωνό της και προσπάθησε να απομακρύνει το έντομο που είχε φύγει προ πολλού από πάνω της. Τουλάχιστον, σχολίασαν οι ίδιοι, η κατσαρίδα δεν... κατασκήνωσε μέσα στο πουκάμισό της!

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