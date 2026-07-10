Αγαπηδάκη για Κωνσταντοπούλου: Ο τραμπουκισμός δεν έχει θέση στη Βουλή
Αγαπηδάκη για Κωνσταντοπούλου: Ο τραμπουκισμός δεν έχει θέση στη Βουλή
Η κ. Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «επιχείρησε ακόμη μία φορά να κάνει σόου» στην Επιτροπή Δεοντολογίας
Επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε με ανάρτησή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με αφορμή όσα εκτυλίχθηκαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής σχετικά με την υπόθεση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της.
Η κ. Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «επιχείρησε ακόμη μία φορά να κάνει σόου» στην Επιτροπή, σημειώνοντας πως έφτασε στο σημείο να καλέσει την Άμεση Δράση προκειμένου, όπως ανέφερε, να συλληφθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, η αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέεται με την πιθανότητα η Επιτροπή να εγκρίνει την άρση της ασυλίας της, μετά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, Μαρία Συρεγγέλα.
Η κ. Αγαπηδάκη κάνει λόγο για επανειλημμένα περιστατικά τραμπουκισμού σε βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπονομεύει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και απομακρύνει τους πολίτες από τον κοινοβουλευτισμό.
«Εδώ και πάρα πολύ καιρό η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λειτουργεί με τρόπο που απομακρύνει τους πολίτες από τον κοινοβουλευτισμό. Ποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί ατέρμονους τραμπουκισμούς; Τι σχέση έχει αυτό με τη θεσμική κοινοβουλευτική λειτουργία; Καμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο τραμπουκισμός δεν αφορά μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες, επισημαίνοντας πως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμη πιο επιβαρυντικός.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξέφρασε τη στήριξή της στη Μαρία Συρεγγέλα, τονίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ «ζητά το αυτονόητο: να αποφασίσει το Δικαστήριο αν η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραβιάζει τον νόμο», καταλήγοντας με τη φράση: «Με τη Μαρία».
Η κ. Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «επιχείρησε ακόμη μία φορά να κάνει σόου» στην Επιτροπή, σημειώνοντας πως έφτασε στο σημείο να καλέσει την Άμεση Δράση προκειμένου, όπως ανέφερε, να συλληφθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, η αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέεται με την πιθανότητα η Επιτροπή να εγκρίνει την άρση της ασυλίας της, μετά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, Μαρία Συρεγγέλα.
Η κ. Αγαπηδάκη κάνει λόγο για επανειλημμένα περιστατικά τραμπουκισμού σε βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπονομεύει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και απομακρύνει τους πολίτες από τον κοινοβουλευτισμό.
«Εδώ και πάρα πολύ καιρό η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λειτουργεί με τρόπο που απομακρύνει τους πολίτες από τον κοινοβουλευτισμό. Ποιος έχει όρεξη να παρακολουθεί ατέρμονους τραμπουκισμούς; Τι σχέση έχει αυτό με τη θεσμική κοινοβουλευτική λειτουργία; Καμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο τραμπουκισμός δεν αφορά μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες, επισημαίνοντας πως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμη πιο επιβαρυντικός.
Κλείνοντας την ανάρτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξέφρασε τη στήριξή της στη Μαρία Συρεγγέλα, τονίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ «ζητά το αυτονόητο: να αποφασίσει το Δικαστήριο αν η συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου παραβιάζει τον νόμο», καταλήγοντας με τη φράση: «Με τη Μαρία».
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