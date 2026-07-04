Γερμανία: Μπλόκο χιλιάδων διαδηλωτών στο συνέδριο του ακροδεξιού AfD στην Ερφούρτη

Περίπου 15.000 πολίτες έκλεισαν αυτοκινητοδρόμους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στον χώρο του συνεδριακού κέντρου - Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 29% στηρίζει το ακροδεξιό κόμμα έναντι 22% των Χριστιανοδημοκρατών