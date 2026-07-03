Επιμένει ο Ανδρουλάκης παρά τα γκάλοπ: Στόχος η νίκη, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ - Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

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Στη μάχη της Κυριακής των προσεχών εκλογών παραπέμπει ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσπερνώντας τα «μηνύματα» των τελευταίων γκάλοπ και αποφεύγοντας να τοποθετηθεί για τα μετεκλογικά σενάρια με βάση το «αποτύπωμα» του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα βρίσκεται στην τρίτη θέση.«Το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει, δημιουργεί και πολιτική αλλαγή και ασφάλεια και σταθερότητα. Στόχος είναι η νίκη. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς τη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% στο 41%; Είναι πιο ρεαλιστικός στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, ενώ έχει μια μικρή διαφορά από εμάς; Όλα λοιπόν είναι στο χέρι του ελληνικού λαού», υποστηρίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επιμένοντας επί της ουσίας στο σύνθημα για νίκη του κόμματος έστω με μία ψήφο από τη ΝΔ, παρότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις χάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ίδιος δε, αρνείται να μιλήσει για το τι θα είναι για εκείνον επιτυχία και τι αποτυχία στις προσεχείς εκλογές, λέγοντας ότι: «το μυαλό μου είναι στη μάχη της Κυριακής. Υπάρχει μόνο η ημέρα των εκλογών, δεν υπάρχει η «επόμενη μέρα»- το μυαλό μου είναι στη μάχη της Κυριακής». Μάλιστα τονίζει ότι έχει κριθεί σε αρκετές αναμετρήσεις και δη σε δύο εσωκομματικές για την εκλογή ηγεσίας. «Υπέγραψα δυο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής», δηλώνει και προσθέτει: «Έχω κριθεί σε εθνικές εκλογές, σε ευρωπαϊκές εκλογές , σε αυτοδιοικητικές εκλογές και σε εσωκομματικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ πήγε μόνο μπροστά, ποτέ πίσω και πιστεύω ότι τώρα με τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τα φαινόμενα διαφθοράς που βαρύνουν το κλειστό σύστημα του Μαξίμου που παράγει ατιμωρησία σε κολλητούς και υπουργούς, ήρθε η ώρα να γίνει παρελθόν».Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου κάνει σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό και στον Αλέξη Τσίπρα. «Έχουν κριθεί και ο ένας και ο άλλος. Τα είδαμε: κλειστές τράπεζες, η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μια, και μετά είχαμε υποκλοπές, διαφθορά». Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει στην ίδια συνέντευξη ότι είναι το ΠΑΣΟΚ που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της κι ότι μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ διότι: «Δεν τρομοκρατούμε τον κόσμο, δηλαδή, δεν έχω προσωπικά μια τέτοια κυβερνητική προϊστορία ώστε να πει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του κέντρου ότι “με αυτά που έκανε, δεν θα σε επιλέξουμε ποτέ”. Αυτό φοβάται η Νέα Δημοκρατία». Και προβλέπει σχετικά: «Το ΠΑΣΟΚ μπορούν να το ψηφίσουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν τολμήσει η Νέα Δημοκρατία να κάνει παιχνίδια δεύτερης Κυριακής. Κάποιους άλλους δεν θα τους ψηφίσουν ποτέ. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία σκηνοθετεί το σκηνικό που έβγαλε Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη το 2023».Σχετικά με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και για την ένταξη πχ της Θεοδώρας Τζάκρη , ο κ. Ανδρουλάκης παραπέμπει στην απόφαση του συνεδρίουκαι απαντά ως εξής: «Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αν πιστεύει στο πρόγραμμα μας και στον αγώνα μας για πολιτική αλλαγή. Ήρθαν ήδη βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων. Θέλουμε τις συνεργασίες του προοδευτικού κόσμου και απευθυνόμαστε σε κάθε ψηφοφόρο. Και σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ασφυκτιούν με τα αποτελέσματα της σημερινής πολιτικής».Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απαντά με αιχμές: «τα κόμματα υπηρετούν ανάγκες και το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση γι’ αυτό ήρθε, δεν στοιχειοθετείται γιατί όταν ο ίδιος ήταν αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%». Ερωτηθείς για το κόμμα Καρυστιανού, υπογράμμισε ότι: «Τα κόμματα πρέπει να έχουν ατζέντα για όλα τα θέματα και στελέχη. Δεν είμαστε σε έναν διαγωνισμό διαμαρτυρίας. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας αλλά από κόμματα που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα».Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη για να ηττηθεί η ΝΔ θα πρέπει αυτός που θα την αντιμετωπίσει να της αποσπά ακροατήριο. «Και όχι -με το που εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα- η Νέα Δημοκρατία να τσιμπά στις δημοσκοπήσεις» κατέληξε επ’ αυτού.Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημαίνει ότι το καλώδιο είναι μια κυριαρχική απαίτηση της χώρας από την οποία έκανε πίσω η Νέα Δημοκρατία. «Ο Πρωθυπουργός αν ήταν ειλικρινής υποσχόμενος ότι το έργο θα προχωρήσει, θα έδινε και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι αν ήταν εκείνος Πρωθυπουργός θα είχε επιβάλλει να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κ.κ. Σαμαράς και Καραμανλής, υπογράμμισε: «Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην Πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας».Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε επίσης ότι: «Είμαστε το μόνο κόμμα που στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, θέλουμε ισχυρή αποτρεπτικά την Ελλάδα. Άλλοι δεν τα ψήφισαν, εμείς τα ψηφίσαμε. Όμως, η Ελλάδα παράγει; Αναγνωρίζω ότι γίνονται κάποια βήματα τελευταία, αλλά πού ήταν η εγχώρια αμυντική βιομηχανία τα τελευταία 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και νωρίτερα; Τα στοιχεία λένε: 14 δισεκατομμύρια εξοπλισμών, 3,4% μόλις εγχώρια συμμετοχή». Μίλησε για την ατζέντα ενός Νέου Ελσίνκι, όπως την έχει ονομάσει, για την Τουρκία και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προοπτική, θα μπορούσαν να πάρουν την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, η οποία θα είναι σε ένα πλαίσιο αυτοματοποιημένων κυρώσεων για την Τουρκία, όταν απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».Σχετικά με το πρόβλημα της ακρίβειας, είπε μεταξύ άλλων: «Όταν κάνεις έλεγχο μόνο στο ράφι, θα έχεις αποτέλεσμα; Τον χειμώνα στη Βουλή κατέθεσα δύο τιμολόγια για φακές και φασόλια, όπου η διαφορά από το χωράφι στο ράφι ήταν 8 και 15 φορές παραπάνω αντίστοιχα. Δεν μπορεί συνεπώς ο έλεγχος να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα». Ζήτησε ακόμη από την κυβέρνηση να πει πόσα χρήματα έχει εισπράξει από τα πρόστιμα που έχει επιβάλει, και παράλληλα τόνισε ότι «οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό- ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την ΕΕ αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την ΕΕ διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί». «Μήπως τελικά δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολυεθνικές αλλά βολεύονται και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης; Αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Μαζεύουν υπερπλεονάσματα, 5-6-7 δισ., όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Είναι ένα άδικο φοροεισπρακτικό μοντέλο εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων», ισχυρίστηκε και επέμεινε: «Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα και για τη βιομηχανία που κάνει επένδυση πχ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εκπίπτει 10% τον χρόνο , τι μήνυμα στέλνεις σε αυτή την επιχείρηση; “Δώσε μερίσματα και μην επενδύσεις”, αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση». Σε ερώτηση για 13ο και 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας- ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση μας από τη ΔΕΘ».