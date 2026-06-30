Μαρινάκης: Δεν έχουν βάση τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, θα γίνουν το 2027
Μαρινάκης: Δεν έχουν βάση τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, θα γίνουν το 2027
Εξήγησε ότι ο πρωθυπουργός «τις περιοδείες δεν τις ξεκινάει στην προεκλογική περίοδο», αλλά νωρίτερα
«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το έχει πει πολλές φορές ο πρωθυπουργός, δεν είναι μία απάντηση τετριμμένη», επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha.
«Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να γίνουν οι εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία λογική σταθερών κύκλων και πιστεύει ότι η κάθε μέρα παραπάνω που έχει για την ολοκλήρωση του κύκλου», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και παρέθεσε δύο παραδείγματα: «είναι ακόμα μία ευκαιρία να παραδώσει ένα κέντρο υγείας σε περιοχή, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο».
«Για να κριθεί μία κυβέρνηση η οποία θα βασιστεί πολύ στον προγραμματικό λόγο, ο χρόνος έχει σημασία», τόνισε.
Επεσήμανε δε ότι «δεν έχουν βάσει τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο. Ιστορικά για να είμαστε δίκαιοι, ποτέ δεν έχουν προαναγγελθεί πρόωρες εκλογές και ειδικά όταν μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο»
Μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι ο πρωθυπουργός «τις περιοδείες δεν τις ξεκινάει στην προεκλογική περίοδο», αλλά νωρίτερα.
«Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να γίνουν οι εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία λογική σταθερών κύκλων και πιστεύει ότι η κάθε μέρα παραπάνω που έχει για την ολοκλήρωση του κύκλου», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και παρέθεσε δύο παραδείγματα: «είναι ακόμα μία ευκαιρία να παραδώσει ένα κέντρο υγείας σε περιοχή, ένα ακόμα καλύτερο σχολείο».
«Για να κριθεί μία κυβέρνηση η οποία θα βασιστεί πολύ στον προγραμματικό λόγο, ο χρόνος έχει σημασία», τόνισε.
Επεσήμανε δε ότι «δεν έχουν βάσει τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο. Ιστορικά για να είμαστε δίκαιοι, ποτέ δεν έχουν προαναγγελθεί πρόωρες εκλογές και ειδικά όταν μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο»
Μιλώντας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι ο πρωθυπουργός «τις περιοδείες δεν τις ξεκινάει στην προεκλογική περίοδο», αλλά νωρίτερα.
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