Βαθαίνει το ρήγμα ΣΥΡΙΖΑ- ΕΛΑΣ: «Η άρνηση για συνεργασίες δεν υπηρετεί τον στόχο της πολιτικής αλλαγής» λέει ο Γιαννούλης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χρήστος Γιαννούλης Αλέξης Τσίπρας ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Βαθαίνει το ρήγμα ΣΥΡΙΖΑ- ΕΛΑΣ: «Η άρνηση για συνεργασίες δεν υπηρετεί τον στόχο της πολιτικής αλλαγής» λέει ο Γιαννούλης

Την άποψη πως πρέπει να επιδιωχθούν συνεργασίες με πρόσωπα και συλλογικότητες του προοδευτικού χώρου εξέφρασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

Βαθαίνει το ρήγμα ΣΥΡΙΖΑ- ΕΛΑΣ: «Η άρνηση για συνεργασίες δεν υπηρετεί τον στόχο της πολιτικής αλλαγής» λέει ο Γιαννούλης
Γεωργία Σαδανά
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Υπερβολική χαρακτήρισε ο ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για κάθε προεκλογική συνεργασία. Ο κ. Γιαννούλης αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. 

«Η κατηγορηματική άρνηση της ΕΛΑΣ για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική και έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη, με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στον Real FM. 

«Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα» συνέχισε, καταλήγοντας πως «το θα κατέβουμε ή όχι στις εκλογές θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος. Πρέπει να επιδιώξουμε συνεργασίες με πρόσωπα και συλλογικότητες του προοδευτικού χώρου».

Γεωργία Σαδανά
19 ΣΧΟΛΙΑ
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