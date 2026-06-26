Το Μαξίμου ανεβάζει στροφές απέναντι στον Τσίπρα, στόχος η συσπείρωση και το κεντρώο ακροατήριο

H ΝΔ θα επιχειρήσει να μετατοπίσει την αντιπαράθεση με τον Τσίπρα στην οικονομία, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι o πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέρχεται χωρίς να αλλάξει τη βασική συνταγή των μαξιμαλιστικών υποσχέσεων