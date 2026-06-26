Το Μαξίμου ανεβάζει στροφές απέναντι στον Τσίπρα, στόχος η συσπείρωση και το κεντρώο ακροατήριο
Το Μαξίμου ανεβάζει στροφές απέναντι στον Τσίπρα, στόχος η συσπείρωση και το κεντρώο ακροατήριο
H ΝΔ θα επιχειρήσει να μετατοπίσει την αντιπαράθεση με τον Τσίπρα στην οικονομία, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι o πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέρχεται χωρίς να αλλάξει τη βασική συνταγή των μαξιμαλιστικών υποσχέσεων
Με όλο και μεγαλύτερη ένταση το δίπολο των προηγούμενων εκλογών, Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα, επανέρχεται. Καθώς ο κ. Τσίπρας πυκνώνει τις πολιτικές του κινήσεις και το κόμμα του ενισχύεται στις δημοσκοπήσεις, όπου εμφανίζεται καθαρά στη δεύτερη θέση, το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει και πάλι τα πυρά του προς τον πρώην πρωθυπουργό, με στόχο τη συσπείρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την υπόμνηση σε πολίτες που τοποθετούνται στο πολιτικό κέντρο ότι ο κ. Τσίπρας έχει ιστορικό και παρελθόν.
Ερωτηθείς από το newsauto.gr για το ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό -ως οδηγός- σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ο πρωθυπουργός έδειξε την προτίμησή του στον κ. Τσίπρα. «Επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός -και όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό σε αμάξι που δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα ζαλίζεσαι, εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Βεβαίως, το Μαξίμου δεν έμεινε εκεί, αλλά εξέδωσε και ανακοίνωση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνέντευξης του κ. Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, την πρώτη που παραχώρησε μετά την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ. «Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, στηλιτεύοντας την επιχείρηση του κ. Τσίπρα να εμφανίσει εαυτόν ως βασικό φορέα εντιμότητας στο πολιτικό σύστημα.
Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι η ΝΔ θα επιχειρήσει να μετατοπίσει την αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα στην οικονομία, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας επανέρχεται χωρίς να αλλάξει τη βασική συνταγή των μαξιμαλιστικών υποσχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα ερμήνευσαν και τη χθεσινή του διατύπωση ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, με τον κ. Τσίπρα να αναφέρεται στο υπερπλεόνασμα και το Μαξίμου να αντιτείνει ότι το περυσινό πακέτο φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ που αποτελούσε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών ήταν εμβέλειας 1,76 δισ.
«Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα. 1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. 2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. 3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι σύντομα ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις για το οικονομικό του πρόγραμμα και όχι να «δοξάζεται κρυπτόμενος».
Είναι πάντως δεδομένο ότι η ΝΔ θα επιμείνει στην αντιπαράθεση και στη σύγκριση πεπραγμένων με τον κ. Τσίπρα, καθώς εδραία πεποίθηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό περιτύλιγμα και διαφορετικά στελέχη, αλλά δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας. «Σε καμία περίπτωση μία σκιώδης κυβέρνηση, όσο καλών προθέσεων και να είναι, κάτι που αμφισβητείται γιατί όσο βγαίνουν και μιλάνε τόσο αναιρούν ο ένας τον άλλον, καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης», σχολίαζαν σχετικά κυβερνητικά στελέχη.
Ερωτηθείς από το newsauto.gr για το ποιον πολιτικό του αντίπαλο θα ήθελε ως συνοδηγό -ως οδηγός- σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ο πρωθυπουργός έδειξε την προτίμησή του στον κ. Τσίπρα. «Επειδή τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός -και όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό σε αμάξι που δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα ζαλίζεσαι, εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
@protothema.gr 🏁Μητσοτάκης: Για συνοδηγό σε αγωνιστικό θα επέλεγα τον Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που με εμένα οδηγό δεν θα ζαλιζόταν ‼️ Mία από τις σπάνιες συνεντεύξεις αυτού του χαρακτήρα παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο NewsAuto.gr και στον δημοσιογράφο Τάκη Τρακουσέλλη, επιλέγοντας ως σκηνικό την πίστα της Υπερειδικής Διαδρομής του EKO Ράλλυ Ακρόπολις. #protothema #news #newsauto #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Βεβαίως, το Μαξίμου δεν έμεινε εκεί, αλλά εξέδωσε και ανακοίνωση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνέντευξης του κ. Τσίπρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, την πρώτη που παραχώρησε μετά την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ. «Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης, στηλιτεύοντας την επιχείρηση του κ. Τσίπρα να εμφανίσει εαυτόν ως βασικό φορέα εντιμότητας στο πολιτικό σύστημα.
Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι η ΝΔ θα επιχειρήσει να μετατοπίσει την αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα στην οικονομία, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας επανέρχεται χωρίς να αλλάξει τη βασική συνταγή των μαξιμαλιστικών υποσχέσεων. Υπό αυτό το πρίσμα ερμήνευσαν και τη χθεσινή του διατύπωση ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, με τον κ. Τσίπρα να αναφέρεται στο υπερπλεόνασμα και το Μαξίμου να αντιτείνει ότι το περυσινό πακέτο φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ που αποτελούσε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών ήταν εμβέλειας 1,76 δισ.
«Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα. 1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. 2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. 3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι σύντομα ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να δώσει λεπτομερείς απαντήσεις για το οικονομικό του πρόγραμμα και όχι να «δοξάζεται κρυπτόμενος».
Είναι πάντως δεδομένο ότι η ΝΔ θα επιμείνει στην αντιπαράθεση και στη σύγκριση πεπραγμένων με τον κ. Τσίπρα, καθώς εδραία πεποίθηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό περιτύλιγμα και διαφορετικά στελέχη, αλλά δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας. «Σε καμία περίπτωση μία σκιώδης κυβέρνηση, όσο καλών προθέσεων και να είναι, κάτι που αμφισβητείται γιατί όσο βγαίνουν και μιλάνε τόσο αναιρούν ο ένας τον άλλον, καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης», σχολίαζαν σχετικά κυβερνητικά στελέχη.
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