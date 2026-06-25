Μαρινάκης για Τσίπρα: Ή αγνοεί τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει πού θα βρει τα 6 δισ. ευρώ
Μαρινάκης για Τσίπρα: Ή αγνοεί τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες, να εξηγήσει πού θα βρει τα 6 δισ. ευρώ
Αυτοπροβλήθηκε ως υπόδειγμα «εντιμότητας» ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών
Σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον Alpha.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε αρχικά τις αναφορές του κ. Τσίπρα περί «εντιμότητας», υποστηρίζοντας ότι όσα είπε έρχονται σε αντίθεση με την περίοδο της διακυβέρνησής του. Έκανε λόγο για υποθέσεις που σημάδεψαν τη θητεία του πρώην πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων οι καταδίκες πρώην υπουργών, και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν από την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.
Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης εστίασε στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος έκανε λόγο για διαθέσιμους πόρους ύψους 6 δισ. ευρώ προς διανομή. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη αξιοποιήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προχωρώντας σε φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, μειώσεις φόρων, απαλλαγές για νέους εργαζόμενους και ενισχύσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τις τοποθετήσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα όρια δαπανών, είτε εισηγείται πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει σαφείς απαντήσεις για το πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται συγκεκριμένες εξηγήσεις για το οικονομικό σχέδιο που παρουσιάζει.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Αρχικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα «εντιμότητας». Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία.
Πέραν αυτού, σήμερα μάθαμε από τον κ. Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Το είπε ενώ η κυβέρνηση, αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από την 1η Ιανουαρίου στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μειώσεις φόρων για όλους, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους και σημαντικές ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα:
1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα.
2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών.
3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
Όσο κι αν πιστεύει ότι η «δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς» ή ότι μπορεί να «δοξάζεται κρυπτόμενος», οφείλει, έστω και μία φορά, να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε αρχικά τις αναφορές του κ. Τσίπρα περί «εντιμότητας», υποστηρίζοντας ότι όσα είπε έρχονται σε αντίθεση με την περίοδο της διακυβέρνησής του. Έκανε λόγο για υποθέσεις που σημάδεψαν τη θητεία του πρώην πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων οι καταδίκες πρώην υπουργών, και οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα λίγο πριν από την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.
Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης εστίασε στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος έκανε λόγο για διαθέσιμους πόρους ύψους 6 δισ. ευρώ προς διανομή. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη αξιοποιήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προχωρώντας σε φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ από την 1η Ιανουαρίου, με μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, μειώσεις φόρων, απαλλαγές για νέους εργαζόμενους και ενισχύσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τις τοποθετήσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα όρια δαπανών, είτε εισηγείται πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει σαφείς απαντήσεις για το πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δικαιούνται συγκεκριμένες εξηγήσεις για το οικονομικό σχέδιο που παρουσιάζει.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Αρχικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα «εντιμότητας». Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία.
Πέραν αυτού, σήμερα μάθαμε από τον κ. Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Το είπε ενώ η κυβέρνηση, αξιοποιώντας στο έπακρο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, προχώρησε από την 1η Ιανουαρίου στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ, με μειώσεις φόρων για όλους, μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους και σημαντικές ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες.
Επομένως, τρία είναι τα ενδεχόμενα:
1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα.
2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών.
3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
Όσο κι αν πιστεύει ότι η «δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς» ή ότι μπορεί να «δοξάζεται κρυπτόμενος», οφείλει, έστω και μία φορά, να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά».
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