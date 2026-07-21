Καραγκούνης: Από τον Αύγουστο οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας, τι ισχύει για κατάργηση αναδρομικών και ορφανά
Καραγκούνης: Από τον Αύγουστο οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας, τι ισχύει για κατάργηση αναδρομικών και ορφανά
Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, παρέθεσε αναλυτικά τις κατηγορίες που οφελούνται από την τροπολογία
Λίγη ώρα πριν τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387/2016, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, παρέθεσε αναλυτικά τις κατηγορίες που οφελούνται από την τροπολογία, συμπεριλαμβανομένων των ορφανών που θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης και των 122.000 συνταξιούχων που προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής.
«Καταργούμε το νόμο Κατρούγκαλου που κατακρεούργησε τις συντάξεις χηρείας», τόνισε, διευκερινίζοντας σχετικά με την κατάργηση της περικοπής ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν αύξηση από το 35% στο 70% από τον Αύγουστο,
Για την κατηγορία των 75.000 του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά με την ψήφιση της τροπολογίας.
Για 122.000 συνταξιούχους της κατηγορίας των δύο συντάξεων, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι πλέον προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης.
Τρίτη παρέμβαση είναι ο διπλασιασμός των ποσών για ορφανά παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς και τα οποία πλέον θα λαμβάνουν μία εθνική αντί για το ήμιση, δηλαδή διπλασιάζεται το ποσό.
«Απαλάσσουμε από αναδρομικά συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσά από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα», είπε ο κ. Καραγκούνης.
«Καταργούμε το νόμο Κατρούγκαλου που κατακρεούργησε τις συντάξεις χηρείας», τόνισε, διευκερινίζοντας σχετικά με την κατάργηση της περικοπής ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα δουν αύξηση από το 35% στο 70% από τον Αύγουστο,
Για την κατηγορία των 75.000 του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά με την ψήφιση της τροπολογίας.
Για 122.000 συνταξιούχους της κατηγορίας των δύο συντάξεων, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι πλέον προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης.
Τρίτη παρέμβαση είναι ο διπλασιασμός των ποσών για ορφανά παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς και τα οποία πλέον θα λαμβάνουν μία εθνική αντί για το ήμιση, δηλαδή διπλασιάζεται το ποσό.
«Απαλάσσουμε από αναδρομικά συνταξιούχους που λαμβάνουν ποσά από δικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα», είπε ο κ. Καραγκούνης.
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