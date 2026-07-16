Αυγερινός για το κόμμα Καρυστιανού: Δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους για να ανοίξουμε γραφεία, καμία ειδική σχέση με τη Ρωσία
Αυγερινός για το κόμμα Καρυστιανού: Δεν έχουμε τους οικονομικούς πόρους για να ανοίξουμε γραφεία, καμία ειδική σχέση με τη Ρωσία
Είμαστε πατριώτες από όλα τα ιδεολογικά κινήματα του παρελθόντος, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»
«Εμείς θα είμαστε πολύ καλοί στο σπριντ», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, Θανάσης Αυγερινός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης για το γεγονός ότι το κίνημα, αν και ξεκίνησε με δυναμική, δείχνει να παρουσιάζει μια κάμψη.
«Είναι αυτονόητο αυτό που συμβαίνει, κάνουμε όλα τα πράγματα μαζί. Είμαστε ένα νέο κόμμα, λύνουμε τεχνικά, οργανωτικά ζητήματα, απλώνεται η οργάνωσή μας σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ένα εντελώς διαφορετικό κόμμα. Είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Είμαστε αίτημα της κοινωνίας, δημιουργηθήκαμε ως μετεξέλιξη του τεράστιου εγκλήματος και κινήματος των Τεμπών. Ζητούμε αλήθεια για τα προβλήματα στα θέματα της δικαιοσύνης, της κάθαρσης. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε το επόμενο διάστημα», είπε αρχικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Αυγερινός.
Και συμπλήρωσε: «Εμάς δεν μας αρέσει ούτε το αντισυστημικό τόσο πολύ, υπό την έννοια ότι θεωρούμε ότι είμαστε ό,τι πιο σταθερό κόμμα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλουμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Το μισό εκλογικό σώμα δεν συμμετέχει στην εκλογική και πολιτική διαδικασία. Χαίρομαι από την άποψη ότι μας έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς. Ανάλογα με το πώς μπερδεύεται κάθε φορά η ατζέντα των αντιπάλων μας».
Όσον αφορά το πού ανήκει ιδεολογικά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σημείωσε:
«Είμαστε πατριώτες από όλα τα ιδεολογικά κινήματα του παρελθόντος, οι οποίοι συνενωνόμαστε για να λύσουμε ένα υπέρτατο εθνικό ζήτημα. Ανάμεσά μας έχουμε αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους. Απλά συμφωνούμε στα βασικά, στα κύρια. Για παράδειγμα, ο συνάδελφός μας από τη Θεσσαλονίκη, ο Παντελής Σαββίδης, μας περιέγραψε ως κοινωνικό πατριωτισμό. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η έννοια. Ακριβώς γιατί θέλουμε να λυθούν κορυφαία κοινωνικά ζητήματα και εκεί θα χρειαστούν πιο αριστερίζουσες, φαντάζομαι, πολιτικές με την παλιά περιγραφή, γιατί θέλουμε να υπερβούμε τους παλιούς διαχωρισμούς. Είμαστε πατριωτική δύναμη. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τεράστιες απειλές για το κράτος μας».
«Υπάρχουν χιλιάδες εγγραφές καθημερινά στην ιστοσελίδα μας. Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, αναφορικά με τις τελευταίες αποχωρήσεις από το κόμμα.
Για το εάν η Ρωσία παίζει ρόλο στις θέσεις του κόμματος και το εάν η Ελλάδα θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την Δύση ο Θανάσης Αυγερινός σημείωσε:
«Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω στο κίνημα. Υπάρχουν πολλοί ομογενείς από τη Ρωσία, όπως υπάρχουν πολύ περισσότεροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες, από την Αυστραλία. Δεν έχουμε καμία ειδική σχέση με τη Ρωσία και με καμία μεγάλη δύναμη. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Δεν θέλουμε να είμαστε ακολούθημα καμίας ξένης δύναμης. Αυτό δυστυχώς φάνηκε και από την τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ, προσήλθαμε σαν παρατρεχάμενοι. Ήμασταν τελευταίοι, στη γωνία της φωτογραφίας. Δεν είχαμε καμία ουσιαστική δραστηριότητα μέσα στη Σύνοδο και μόνο εκτός αυτής ο πρωθυπουργός τόλμησε να ψελλίσει κάτι για τα εθνικά μας ζητήματα».
«Είναι αυτονόητο αυτό που συμβαίνει, κάνουμε όλα τα πράγματα μαζί. Είμαστε ένα νέο κόμμα, λύνουμε τεχνικά, οργανωτικά ζητήματα, απλώνεται η οργάνωσή μας σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε ένα εντελώς διαφορετικό κόμμα. Είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Είμαστε αίτημα της κοινωνίας, δημιουργηθήκαμε ως μετεξέλιξη του τεράστιου εγκλήματος και κινήματος των Τεμπών. Ζητούμε αλήθεια για τα προβλήματα στα θέματα της δικαιοσύνης, της κάθαρσης. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε το επόμενο διάστημα», είπε αρχικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Αυγερινός.
Και συμπλήρωσε: «Εμάς δεν μας αρέσει ούτε το αντισυστημικό τόσο πολύ, υπό την έννοια ότι θεωρούμε ότι είμαστε ό,τι πιο σταθερό κόμμα της ελληνικής κοινωνίας. Θέλουμε να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Το μισό εκλογικό σώμα δεν συμμετέχει στην εκλογική και πολιτική διαδικασία. Χαίρομαι από την άποψη ότι μας έχουν χαρακτηρίσει και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς. Ανάλογα με το πώς μπερδεύεται κάθε φορά η ατζέντα των αντιπάλων μας».
Όσον αφορά το πού ανήκει ιδεολογικά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σημείωσε:
«Είμαστε πατριώτες από όλα τα ιδεολογικά κινήματα του παρελθόντος, οι οποίοι συνενωνόμαστε για να λύσουμε ένα υπέρτατο εθνικό ζήτημα. Ανάμεσά μας έχουμε αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους. Απλά συμφωνούμε στα βασικά, στα κύρια. Για παράδειγμα, ο συνάδελφός μας από τη Θεσσαλονίκη, ο Παντελής Σαββίδης, μας περιέγραψε ως κοινωνικό πατριωτισμό. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η έννοια. Ακριβώς γιατί θέλουμε να λυθούν κορυφαία κοινωνικά ζητήματα και εκεί θα χρειαστούν πιο αριστερίζουσες, φαντάζομαι, πολιτικές με την παλιά περιγραφή, γιατί θέλουμε να υπερβούμε τους παλιούς διαχωρισμούς. Είμαστε πατριωτική δύναμη. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τεράστιες απειλές για το κράτος μας».
«Υπάρχουν χιλιάδες εγγραφές καθημερινά στην ιστοσελίδα μας. Μιλάτε για τις αποχωρήσεις, αλλά δεν μιλάτε για τις προσχωρήσεις», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, αναφορικά με τις τελευταίες αποχωρήσεις από το κόμμα.
«Δεν έχουμε πόρους για γραφεία»Όσον αφορά τα οικονομικά του κόμματος, υπογράμμισε: «Είναι ολοφάνερο, όποιος επισκεφτεί τα κεντρικά μας γραφεία, τα οποία βρίσκονται υπό ανακατασκευή, ότι δεν έχουμε οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για να ανοίξουμε γραφεία, ιδρύματα, να κάνουμε εκδηλώσεις. Δεν έχουμε τα χρήματα για να καταχρεώσουμε τον ελληνικό λαό με 1 δισεκατομμύριο και πλέον, όπως έχουν καταφέρει τα δύο υποτίθεται μεγάλα κυβερνητικά κόμματα [...] Όταν δεν έχεις καταφέρει να διαχειριστείς το δικό σου μαγαζί, πώς μπορείς να διεκδικήσεις την κυβερνητική εξουσία; Πώς παριστάνεις ότι είσαι άριστος;».
Για το εάν η Ρωσία παίζει ρόλο στις θέσεις του κόμματος και το εάν η Ελλάδα θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την Δύση ο Θανάσης Αυγερινός σημείωσε:
«Αυτά είναι ανέκδοτα που ακούστηκαν επειδή εμφανίστηκα εγώ να συμμετέχω στο κίνημα. Υπάρχουν πολλοί ομογενείς από τη Ρωσία, όπως υπάρχουν πολύ περισσότεροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από ευρωπαϊκές χώρες, από την Αυστραλία. Δεν έχουμε καμία ειδική σχέση με τη Ρωσία και με καμία μεγάλη δύναμη. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Δεν θέλουμε να είμαστε ακολούθημα καμίας ξένης δύναμης. Αυτό δυστυχώς φάνηκε και από την τελευταία Σύνοδο του ΝΑΤΟ, προσήλθαμε σαν παρατρεχάμενοι. Ήμασταν τελευταίοι, στη γωνία της φωτογραφίας. Δεν είχαμε καμία ουσιαστική δραστηριότητα μέσα στη Σύνοδο και μόνο εκτός αυτής ο πρωθυπουργός τόλμησε να ψελλίσει κάτι για τα εθνικά μας ζητήματα».
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