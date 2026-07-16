Κορυφώνεται η κόντρα Δούρου - Πολάκη με φόντο την ηγεσία: Τι κρύβουν οι ανεξαρτητοποιήσεις για την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ
Κορυφώνεται η κόντρα Δούρου - Πολάκη με φόντο την ηγεσία: Τι κρύβουν οι ανεξαρτητοποιήσεις για την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ
Το μοντέλο «συλλογικής ηγεσίας» του Νίκου Παππά δεν γεφύρωσε το χάσμα, ενώ το περιβάλλον Πολάκη ζήτησε την απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου
Άρχισαν τα όργανα με το... καλημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καθώς η ομοφωνία στην εκλογή του νέου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννη Αμανατίδη, υπήρξε το μόνο σημείο επαφής ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της ηγεσίας της Κουμουνδούρου.
Μολονότι ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, ο οποίος φαντάζει φαβορί για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος επιχείρησε να γεφυρώσει το χάσμα των δύο φιναλίστ προτείνοντας ένα μοντέλο “συλλογικής ηγεσίας”, εντούτοις τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος προκρίνουν οι διεκδικητές του προεδρικού θώκου, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης. Μπορεί χθες ο νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης να απέστειλε στο Προεδρείο της Βουλής την επιστολή – εισιτήριο επιστροφής του κ. Πολάκη στις γραμμές του κόμματος, εντούτοις αυτό δε στάθηκε ικανό για να μειώσει την εσωκομματική ένταση, η οποία “χτύπησε κόκκινο”, κορυφώνοντας την μάχη κορυφής, με ορίζοντα το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί, οπότε και θα εκλεγεί ο/η νέος Πρόεδρος της Κουμουνδούρου.
Εντάσεις, ωστόσο, υπήρξαν στη χθεσινή συνεδρίαση και ως προς το χρόνο εκλογής της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και ως προς τον αριθμό των διεκδικητών της θέσης, αφού ξαφνικά χθες το απόγευμα κύκλοι του περιβάλλοντος του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη “έδειξαν” την έξοδο από την κούρσα στην κυρία Δούρου. Συγκεκριμένα, «η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!» ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη και πρόσθεταν: “ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο είναι:
η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.
- η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε”.
Υπό αυτήν την έννοια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βλέπουν τις χθεσινές αποστροφές από πηγές του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη ως “τυχόν ψήγματα μιας στρατηγικής μελλοντικής εξόδου” από το κόμμα, αν και το ισχυρό brand του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φαίνεται να αποτελεί τη βασική αιτία ρήξης μεταξύ των δύο φιναλίστ, καθώς ακόμη ένα νέο κόμμα δεν θα προσέφερε την ίδια δυναμική με έναν πολιτικό φορέα που μόλις επτά χρόνια πριν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.
Μολονότι ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, ο οποίος φαντάζει φαβορί για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος επιχείρησε να γεφυρώσει το χάσμα των δύο φιναλίστ προτείνοντας ένα μοντέλο “συλλογικής ηγεσίας”, εντούτοις τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος προκρίνουν οι διεκδικητές του προεδρικού θώκου, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης. Μπορεί χθες ο νέος Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης να απέστειλε στο Προεδρείο της Βουλής την επιστολή – εισιτήριο επιστροφής του κ. Πολάκη στις γραμμές του κόμματος, εντούτοις αυτό δε στάθηκε ικανό για να μειώσει την εσωκομματική ένταση, η οποία “χτύπησε κόκκινο”, κορυφώνοντας την μάχη κορυφής, με ορίζοντα το ερχόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί, οπότε και θα εκλεγεί ο/η νέος Πρόεδρος της Κουμουνδούρου.
Εντάσεις, ωστόσο, υπήρξαν στη χθεσινή συνεδρίαση και ως προς το χρόνο εκλογής της νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και ως προς τον αριθμό των διεκδικητών της θέσης, αφού ξαφνικά χθες το απόγευμα κύκλοι του περιβάλλοντος του βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη “έδειξαν” την έξοδο από την κούρσα στην κυρία Δούρου. Συγκεκριμένα, «η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!» ανέφεραν πηγές από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη και πρόσθεταν: “ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο είναι:
η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.
- η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε”.
Η απάντηση ΔούρουΠαρότι η Ρένα Δούρου δεν ανταπάντησε χθες στις αιτιάσεις των πηγών του περιβάλλοντος του κ. Πολάκη, αναμένεται να τοποθετηθεί επί παντός επιστητού σήμερα στις 10 το πρωί, τη στιγμή που ο Νίκος Παππάς εμμένει στην πρότασή του περί “συλλογικής ηγεσίας”, προκειμένου η Ρένα Δούρου να προωθηθεί στην ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ενώ ο Παύλος Πολάκης να λάβει τη θέση του επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, καθώς είναι ο μόνος, όπως διατείνονται οι συνεργάτες του, που μπορεί να κινητοποιήσει ψηφοφόρους πλην αυτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως από το ΜέΡΑ25, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και την Πλεύση Ελευθερίας.
Υπό αυτήν την έννοια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βλέπουν τις χθεσινές αποστροφές από πηγές του περιβάλλοντος του Παύλου Πολάκη ως “τυχόν ψήγματα μιας στρατηγικής μελλοντικής εξόδου” από το κόμμα, αν και το ισχυρό brand του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φαίνεται να αποτελεί τη βασική αιτία ρήξης μεταξύ των δύο φιναλίστ, καθώς ακόμη ένα νέο κόμμα δεν θα προσέφερε την ίδια δυναμική με έναν πολιτικό φορέα που μόλις επτά χρόνια πριν είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.
Ανεξαρτητοποιήσεις, αντί παραιτήσεωνΤην ίδια ώρα, το τσουνάμι αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνεχίζεται, αφού χθες την έξοδό τους από το κόμμα επέλεξαν οι βουλευτές Μαρίνα Κοντοτόλη, Χάρης Μαμουλάκης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, με τις ανεξαρτητοποιήσεις να υπερτερούν -όχι τυχαία- αριθμητικά των παραιτήσεων. Μολονότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε δείξει το δρόμο της παραίτησης από τη βουλευτική έδρα ως το κατεξοχήν διαβατήριο για την είσοδο ενός κοινοβουλευτικού στελέχους στην ΕΛΑΣ, εντούτοις οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιλέγουν να ανεξαρτητοποιηθούν. Παράλληλα, σε κλειστή σύσκεψη τη Δευτέρα πολλοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που έχουν αποχωρήσει ή επίκειται οι αποχώρησή τους επέλεξαν αυτό το διάδρομο, λέγοντας ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι το “πρώτο βήμα”, με το δεύτερο να εξαρτάται από το χρόνο εκλογών, που τον τοποθετούν στην Άνοιξη του 2027 και ορισμένοι εξ' αυτών και από το εύρος των επιλογών τους.
Στο παιχνίδι και το ΠΑΣΟΚΣύμφωνα με πληροφορίες, το τσουνάμι ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν περνά απαρατήρητο από το ΠΑΣΟΚ τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων προσώπων, όσο και σε επίπεδο νέας ηγεσίας, ιδίως αν επαληθευθούν τα πρώτα δείγματα γραφής της Ρένας Δούρου, που τόνισε επανειλλημένα τις τελευταίες ώρες ότι “κανένας μόνος του δεν μπορεί”, αποστροφή που μπορεί να βρίσκει ακροατήριο όχι μόνο στην Αμαλίας, αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη.
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