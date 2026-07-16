ΚΥΣΟΙΠ υπό τον Μητσοτάκη: Μάχη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια 2028-2034 – Ελεγχος στα μεγάλα έργα
ΚΥΣΟΙΠ υπό τον Μητσοτάκη: Μάχη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια 2028-2034 – Ελεγχος στα μεγάλα έργα
Στο ΚΥΣΟΙΠ, υπό τον Πρωθυπουργό, μπαίνουν στο μικροσκόπιο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034
Δύο βαρείς φακέλους ανοίγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής: την πορεία των μεγάλων δικτύων της χώρας και τη γραμμή με την οποία η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Η ατζέντα περιλαμβάνει συγκεκριμένα το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα.
Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η κυβέρνηση διανύει το τελευταίο «μίλι» πριν από τις εκλογές, όμως οι αποφάσεις για τα μεγάλα δίκτυα και η διαπραγμάτευση για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό δεσμεύουν την επόμενη δεκαετία. Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται, έτσι, να λειτουργήσει και ως εντολή συντονισμού προς τα υπουργεία: να κλείσουν εκκρεμότητες, να ξεκαθαρίσουν τα χρονοδιαγράμματα και να ωριμάσουν οι επόμενες προτεραιότητες.
Αυτά τα κρίσιμα κεφάλαια είχαν συζητηθεί στο ΚΥΣΟΙΠ τον Μάιο του 2025, όταν έγινε η πρώτη χαρτογράφηση των ελληνικών θέσεων για το νέο κοινοτικό πλαίσιο και μια συνολική αποτύπωση των αναγκών στα δίκτυα.
Έναν χρόνο αργότερα, το βάρος πέφτει στην πρόοδο των έργων, στην ωρίμανση των μελετών, στις εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης και στα σημεία όπου απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις για να ξεπεραστούν καθυστερήσεις.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας περνούν από τα εργοτάξια στην καθημερινότητα των πολιτών.
Παράλληλα, προχωρούν τα 17 νέα βιοκλιματικά σχολεία στη Μακεδονία, τα οποία θα εξυπηρετούν σχεδόν 5.000 μαθητές, ενώ το Flyover της Θεσσαλονίκης, με την πρόοδο του έργου να έχει ξεπεράσει το μισό, έχει ως ορίζοντα παράδοσης την άνοιξη του 2027.
Η εικόνα αυτή βάζει και πολιτικό φόντο του ΚΥΣΟΙΠ. Στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να δείξουν ότι ο σχεδιασμός παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα. Την ίδια στιγμή, όμως, όσο ένας κύκλος έργων πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, πρέπει να προετοιμάζεται ο επόμενος και να εξασφαλίζονται οι πόροι που θα τον χρηματοδοτήσουν.
Τα μηνύματαΤην εισήγηση θα κάνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, με τη συζήτηση να έχει έντονο απολογιστικό στοιχείο. Στο τραπέζι θα μπουν τα χρονοδιαγράμματα, οι εκκρεμότητες και η χρηματοδότηση των έργων, αλλά και ο σχεδιασμός για την επόμενη γενιά υποδομών, με ορίζοντα που εκτείνεται πολύ πέρα από την άνοιξη του 2027.
Η ατζέντα περιλαμβάνει συγκεκριμένα το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά δίκτυα.
Η χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία. Η κυβέρνηση διανύει το τελευταίο «μίλι» πριν από τις εκλογές, όμως οι αποφάσεις για τα μεγάλα δίκτυα και η διαπραγμάτευση για τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό δεσμεύουν την επόμενη δεκαετία. Η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται, έτσι, να λειτουργήσει και ως εντολή συντονισμού προς τα υπουργεία: να κλείσουν εκκρεμότητες, να ξεκαθαρίσουν τα χρονοδιαγράμματα και να ωριμάσουν οι επόμενες προτεραιότητες.
Η προετοιμασίαΓύρω από το τραπέζι θα βρεθούν οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη που κρατούν τους βασικούς οικονομικούς και αναπτυξιακούς φακέλους. Η συζήτηση δεν αφορά ένα μεμονωμένο έργο ή μία μόνο πηγή χρηματοδότησης, αλλά τον συντονισμό διαφορετικών υπουργείων πάνω σε ένα ενιαίο σχέδιο.
Αυτά τα κρίσιμα κεφάλαια είχαν συζητηθεί στο ΚΥΣΟΙΠ τον Μάιο του 2025, όταν έγινε η πρώτη χαρτογράφηση των ελληνικών θέσεων για το νέο κοινοτικό πλαίσιο και μια συνολική αποτύπωση των αναγκών στα δίκτυα.
Έναν χρόνο αργότερα, το βάρος πέφτει στην πρόοδο των έργων, στην ωρίμανση των μελετών, στις εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης και στα σημεία όπου απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις για να ξεπεραστούν καθυστερήσεις.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα της χώρας περνούν από τα εργοτάξια στην καθημερινότητα των πολιτών.
Από τα εργοτάξια στις παραδόσειςΣτις 23 Ιουλίου προγραμματίζεται η παράδοση του Ε65, στα τέλη του μήνα θα ανοίξει η αυλαία για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ακόμη εντός του καλοκαιριού αναμένεται να παραδοθούν και τα πρώτα δέκα χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος.
Παράλληλα, προχωρούν τα 17 νέα βιοκλιματικά σχολεία στη Μακεδονία, τα οποία θα εξυπηρετούν σχεδόν 5.000 μαθητές, ενώ το Flyover της Θεσσαλονίκης, με την πρόοδο του έργου να έχει ξεπεράσει το μισό, έχει ως ορίζοντα παράδοσης την άνοιξη του 2027.
Η εικόνα αυτή βάζει και πολιτικό φόντο του ΚΥΣΟΙΠ. Στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να δείξουν ότι ο σχεδιασμός παράγει συγκεκριμένα παραδοτέα. Την ίδια στιγμή, όμως, όσο ένας κύκλος έργων πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, πρέπει να προετοιμάζεται ο επόμενος και να εξασφαλίζονται οι πόροι που θα τον χρηματοδοτήσουν.
Η παρακαταθήκηΣτο επίκεντρο βρίσκονται τα μεγάλα δίκτυα που δεν μετρούνται με τον χρόνο μιας κυβερνητικής θητείας και των οποίων η αξία φαίνεται σε βάθος δεκαετιών. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.
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