ΚΥΣΟΙΠ υπό τον Μητσοτάκη: Μάχη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια 2028-2034 – Ελεγχος στα μεγάλα έργα

Στο ΚΥΣΟΙΠ, υπό τον Πρωθυπουργό, μπαίνουν στο μικροσκόπιο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034