Η φωτογραφία του Γεωργιάδη για τον Τσίπρα από βιβλιοπωλείο σε νησί: Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…
Η φωτογραφία του Γεωργιάδη για τον Τσίπρα από βιβλιοπωλείο σε νησί: Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…
Αφορμή η κοινή παρουσία σε ράφι βιβλιοπωλείου του βιβλίου του «Ρώμη» με την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού
Πουθενά δεν φαίνεται να βρίσκει... ησυχία ο Άδωνις Γεωργιάδης όσον αφορά την κόντρα του με τον Αλέξη Τσίπρα.
Χαρακτηριστική η ανάρτηση του υπουργού Υγείας από το ράφι ενός βιβλιοπωλείου σε νησί στο οποίο είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα το βιβλίο του με τίτλο «Ρώμη» και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη».
«Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…» σχολιάζει σκωπτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας κλείνει την ανάρτησή στο Χ με την προτροπή «όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την "Ρώμη" να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές»
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Χαρακτηριστική η ανάρτηση του υπουργού Υγείας από το ράφι ενός βιβλιοπωλείου σε νησί στο οποίο είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα το βιβλίο του με τίτλο «Ρώμη» και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη».
«Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…» σχολιάζει σκωπτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας κλείνει την ανάρτησή στο Χ με την προτροπή «όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την "Ρώμη" να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές»
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές pic.twitter.com/9g3DN8gGHc— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026
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