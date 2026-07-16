Η φωτογραφία του Γεωργιάδη για τον Τσίπρα από βιβλιοπωλείο σε νησί: Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…
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'Αδωνις Γεωργιάδης Αλέξης Τσίπρας Βιβλίο Βιβλιοπωλείο

Η φωτογραφία του Γεωργιάδη για τον Τσίπρα από βιβλιοπωλείο σε νησί: Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…

Αφορμή η κοινή παρουσία σε ράφι βιβλιοπωλείου του βιβλίου του «Ρώμη» με την «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού

Η φωτογραφία του Γεωργιάδη για τον Τσίπρα από βιβλιοπωλείο σε νησί: Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…
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Πουθενά δεν φαίνεται να βρίσκει... ησυχία ο Άδωνις Γεωργιάδης όσον αφορά την κόντρα του με τον Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτηριστική η ανάρτηση του υπουργού Υγείας από το ράφι ενός βιβλιοπωλείου σε νησί στο οποίο είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα το βιβλίο του με τίτλο «Ρώμη» και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη».

«Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…» σχολιάζει σκωπτικά στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας κλείνει την ανάρτησή στο Χ με την προτροπή «όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την "Ρώμη" να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές»

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

22 ΣΧΟΛΙΑ
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