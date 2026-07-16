Δούρου σε Πολάκη: Δεν απαντάω σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ
Δούρου σε Πολάκη: Δεν απαντάω σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ
«Ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
«Δεν απαντώ σε κύκλους», ήταν το σχόλιο της Ρένας Δούρου στον Παύλο Πολάκη ο οποίος χθες μέσω κύκλων από το περιβάλλον του απαίτησε να αποσυρθεί οικειοθελώς την υποψηφιότητά της από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτό προέκυψε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και την Αριστερά. Ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», είπε αρχικά η Ρένα Δούρου μιλώντας στο Mega News.
«Θα είμαι υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχώς αλλάζει», σημείωσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Την ίδια ώρα τάχθηκε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας στον δρόμο προς τις εκλογές, αρκεί αυτή -όπως είπε- να έχει διαφάνεια.
«Πρέπει να κλείσουμε αυτή τη σελίδα που αμαυρώνει την ιστορία της Αριστεράς και να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Να πάμε στη ΔΕΘ και από εκεί στις γειτονιές», σημείωσε.
«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτό προέκυψε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και την Αριστερά. Ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», είπε αρχικά η Ρένα Δούρου μιλώντας στο Mega News.
«Θα είμαι υποψήφια»«Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό. Το 2014 δεν αυτοπροτάθηκα για την Περιφέρεια Αττικής, μια υποψηφιότητα που αρνούνταν να αναλάβουν όλοι. Παραιτήθηκα από την κοινοβουλευτική μου έδρα, ενώ μπορούσα να μην το κάνω και για πρώτη φορά πετύχαμε μια νίκη της Αριστεράς στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της πατρίδας», συνέχισε.
«Θα είμαι υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχώς αλλάζει», σημείωσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.
Την ίδια ώρα τάχθηκε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας στον δρόμο προς τις εκλογές, αρκεί αυτή -όπως είπε- να έχει διαφάνεια.
«Πρέπει να κλείσουμε αυτή τη σελίδα που αμαυρώνει την ιστορία της Αριστεράς και να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Να πάμε στη ΔΕΘ και από εκεί στις γειτονιές», σημείωσε.
Για τον Αλέξη Τσίπρα
Όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίσει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα απάντησε:
«Όπως αντιμετωπίζω όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της Αριστεράς, έτσι αντιμετωπίζω και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια σαφή πολιτική πρόταση. Οι εκλογές είναι, εκ των πραγμάτων, ανταγωνιστικές» και υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να σταθούμε αντιπαραθετικά απέναντι σε οποιοδήποτε κόμμα του προοδευτικού χώρου, εφόσον συμβάλλει στο να μη δοθεί νέα θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
«Όπως αντιμετωπίζω όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της Αριστεράς, έτσι αντιμετωπίζω και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια σαφή πολιτική πρόταση. Οι εκλογές είναι, εκ των πραγμάτων, ανταγωνιστικές» και υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να σταθούμε αντιπαραθετικά απέναντι σε οποιοδήποτε κόμμα του προοδευτικού χώρου, εφόσον συμβάλλει στο να μη δοθεί νέα θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
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