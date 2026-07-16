Δούρου σε Πολάκη: Δεν απαντάω σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια για την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ

«Θα είμαι υποψήφια»

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίσει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα απάντησε:



«Όπως αντιμετωπίζω όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της Αριστεράς, έτσι αντιμετωπίζω και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια σαφή πολιτική πρόταση. Οι εκλογές είναι, εκ των πραγμάτων, ανταγωνιστικές» και υπογράμμισε πως δεν πρόκειται να σταθούμε αντιπαραθετικά απέναντι σε οποιοδήποτε κόμμα του προοδευτικού χώρου, εφόσον συμβάλλει στο να μη δοθεί νέα θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.