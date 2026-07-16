Ο Μητσοτάκης μίλησε ξανά για εκλογές το 2027, ποιοι εντός ΝΔ επιμένουν να βλέπουν κάλπες το φθινόπωρο
Ο Μητσοτάκης μίλησε ξανά για εκλογές το 2027, ποιοι εντός ΝΔ επιμένουν να βλέπουν κάλπες το φθινόπωρο
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τις αποφάσεις του με γνώμονα και τους αριθμούς, ενώ στις δημόσιες παρεμβάσεις του θα επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη
«Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους, στις επάλξεις, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Με αυτή τη φράση από τους Ωρέους της Βόρειας Εύβοιας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αυτή την περίοδο επανέλαβε ότι βούληση του είναι να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027. Παρά ταύτα, η πλήρης κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας, οι εντατικές περιοδείες ακόμα και μεσούντος του θέρους, αλλά και η ένταση στην προεκλογική δραστηριότητα νυν και φερέλπιδων βουλευτών, φανερώνουν έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες άμεσα, το φθινόπωρο.
Ο κ. Μητσοτάκης, πιστός στη θεσμική προσέγγιση για τις σταθερές τετραετίες, δημοσίως δίνει μια άλλη εξήγηση, κάτι που έχει πει και ιδιωτικώς σε συνεργάτες του. «Τρέχουμε συνέχεια. Και το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας», είπε χθες από την Εύβοια, θέλοντας να δείξει ότι η ένταση της δραστηριότητας και των περιοδειών δεν σχετίζεται με κάποιον προεκλογικό σχεδιασμό.
Εντούτοις, δεν πιστεύουν άπαντες εντός ΝΔ τον κ. Μητσοτάκη. Ακόμα και στενοί του συνεργάτες εντός του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και κορυφαίοι υπουργοί, που θεωρούν άκρως πιθανό το σενάριο του φθινοπώρου. Και με αυτόν τον γνώμονα προετοιμάζονται. Άλλωστε, όπως ανέφερε προ ημερών στο protothema.gr και ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης «έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο». Και ο πρόεδρος της Βουλής, ο έμπειρος Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε άλλωστε προ ημερών στο Action24 ότι η αυλαία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα πέσει στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, συνεπώς ο κ. Μητσοτάκης θα είναι «ελεύθερος βαρών» από αυτό το μέτωπο, αν θελήσει να «πατήσει το κουμπί» νωρίτερα.
Από την άλλη, οι θιασώτες του φθινοπώρου εκτιμούν το λαϊκό… «μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει», προσθέτοντας ότι θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτό το έντονο τέμπο μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, θεωρούν ότι μια φθινοπωρινή προσφυγή στις κάλπες γλιτώνει την κυβέρνηση από λογής-λογής απρόοπτα τους επόμενους μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τις αποφάσεις του με γνώμονα και τους αριθμούς, ενώ στις δημόσιες παρεμβάσεις του θα επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Σήμερα στις 12:00 συγκαλεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με βασικά θέματα τη συζήτηση για τον νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά και την αξιολόγηση των εκκρεμοτήτων ως προς τα δίκτυα της χώρας (ενεργειακά, οδικά, τηλεπικοινωνιακά, σιδηροδρομικά).
Από την άλλη, στο στρατηγείο του κ. Σαμαρά επικρατεί κινητικότητα, ενώ κατά πληροφορίες έχει βρεθεί χώρος που θα στεγάσει τα νέα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Οι «σαμαρικοί» θεωρούν επίσης ότι η τοποθέτηση Κακλαμάνη περί της πιθανότητας πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο ως «παγίδα», προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να ανοίξει τα χαρτιά του νωρίτερα από τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Πηγές με άμεση γνώση των σχεδιασμών του κ. Σαμαρά εκτιμούν ότι θα «πατήσει το κουμπί» είτε με την προκήρυξη των εκλογών είτε πολύ κοντά στον χρόνο τους, αν τελικά ο κ. Μητσοτάκης όντως πάει προς το 2027.
Ο κ. Μητσοτάκης, πιστός στη θεσμική προσέγγιση για τις σταθερές τετραετίες, δημοσίως δίνει μια άλλη εξήγηση, κάτι που έχει πει και ιδιωτικώς σε συνεργάτες του. «Τρέχουμε συνέχεια. Και το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας», είπε χθες από την Εύβοια, θέλοντας να δείξει ότι η ένταση της δραστηριότητας και των περιοδειών δεν σχετίζεται με κάποιον προεκλογικό σχεδιασμό.
Εντούτοις, δεν πιστεύουν άπαντες εντός ΝΔ τον κ. Μητσοτάκη. Ακόμα και στενοί του συνεργάτες εντός του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και κορυφαίοι υπουργοί, που θεωρούν άκρως πιθανό το σενάριο του φθινοπώρου. Και με αυτόν τον γνώμονα προετοιμάζονται. Άλλωστε, όπως ανέφερε προ ημερών στο protothema.gr και ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης «έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο». Και ο πρόεδρος της Βουλής, ο έμπειρος Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε άλλωστε προ ημερών στο Action24 ότι η αυλαία για τη Συνταγματική Αναθεώρηση θα πέσει στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, συνεπώς ο κ. Μητσοτάκης θα είναι «ελεύθερος βαρών» από αυτό το μέτωπο, αν θελήσει να «πατήσει το κουμπί» νωρίτερα.
Τα δύο σενάριαΌπως και να έχει, η απόφαση του κ. Μητσοτάκη θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας. Υπέρ της παράτασης του χρόνου προς το 2027 συνηγορεί η ανάγκη να «τρέξουν» οι πληρωμές και να «περάσουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ στην κοινωνία. Επίσης, εκκρεμεί ένα μεγάλο πακέτο πληρωμών στους αγρότες που θα γίνει μετά τον Οκτώβριο, ενώ τον Νοέμβριο πληρώνονται το επίδομα ενοικίου και η ενίσχυση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους. Επίσης, αν η επίπτωση της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή στις τιμές είναι περιορισμένη, αυτό διευκολύνει κάπως την κυβέρνηση να μην βιώσει μια νέα έκρηξη πληθωρισμού.
Από την άλλη, οι θιασώτες του φθινοπώρου εκτιμούν το λαϊκό… «μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει», προσθέτοντας ότι θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτό το έντονο τέμπο μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, θεωρούν ότι μια φθινοπωρινή προσφυγή στις κάλπες γλιτώνει την κυβέρνηση από λογής-λογής απρόοπτα τους επόμενους μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τις αποφάσεις του με γνώμονα και τους αριθμούς, ενώ στις δημόσιες παρεμβάσεις του θα επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη. Σήμερα στις 12:00 συγκαλεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με βασικά θέματα τη συζήτηση για τον νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά και την αξιολόγηση των εκκρεμοτήτων ως προς τα δίκτυα της χώρας (ενεργειακά, οδικά, τηλεπικοινωνιακά, σιδηροδρομικά).
«Κομψά» καρφιά στον ΣαμαράΟ «ελέφαντας στο δωμάτιο» εντός της ΝΔ πάντως είναι το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη να μην μιλούν πολύ για κάτι που μπορεί να προεξοφλείται, αλλά ακόμα δεν έχει λάβει σάρκα και οστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αφήνονται έμμεσες ή και άμεσες αιχμές, όπως η χθεσινή από την Εύβοια. «Είναι για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι αν δεν κάνω λάθος του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας», είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τα έργα και τις ημέρες του κ. Σαμαρά.
Από την άλλη, στο στρατηγείο του κ. Σαμαρά επικρατεί κινητικότητα, ενώ κατά πληροφορίες έχει βρεθεί χώρος που θα στεγάσει τα νέα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Οι «σαμαρικοί» θεωρούν επίσης ότι η τοποθέτηση Κακλαμάνη περί της πιθανότητας πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο ως «παγίδα», προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να ανοίξει τα χαρτιά του νωρίτερα από τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Πηγές με άμεση γνώση των σχεδιασμών του κ. Σαμαρά εκτιμούν ότι θα «πατήσει το κουμπί» είτε με την προκήρυξη των εκλογών είτε πολύ κοντά στον χρόνο τους, αν τελικά ο κ. Μητσοτάκης όντως πάει προς το 2027.
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