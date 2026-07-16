Ο Μητσοτάκης μίλησε ξανά για εκλογές το 2027, ποιοι εντός ΝΔ επιμένουν να βλέπουν κάλπες το φθινόπωρο

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τις αποφάσεις του με γνώμονα και τους αριθμούς, ενώ στις δημόσιες παρεμβάσεις του θα επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη