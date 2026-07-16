Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη: Η μάχη με την ΕΛΑΣ και το «φρένο» στη μεταγραφολογία
Το ΠΑΣΟΚ κυνηγά υποψήφιους βουλευτές στην Κρήτη: Η μάχη με την ΕΛΑΣ και το «φρένο» στη μεταγραφολογία
Για τα Χανιά και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης
Μάχη για τη διατήρηση της ισχυρής «εικόνας» του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη επιχειρεί να αναπτύξει η Χαριλάου Τρικούπη, τη στιγμή που η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στρέφεται στην αναζήτηση «πράσινων» στελεχών για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων και στις τέσσερις εκλογικές περιφέρειες του νησιού.
Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στη δυναμική που κατέγραψε στην Κρήτη στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, σημειώνοντας ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από το πανελλαδικό, ειδικά στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.
Μάλιστα μία από τις εισηγήσεις που εξετάζει η Χαριλάου Τρικούπη είναι η φετινή κεντρική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη να γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης (ή στην Πάτρα), όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να κερδίσει εκ νέου το «στοίχημα», παρά την προσπάθεια διείσδυσης στο ίδιο κεντροαριστερό κοινό που προσπαθεί να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας.
Από την άλλη πλευρά η Χαριλάου Τρικούπη κρατά στάση αναμονής όσον αφορά στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την άποψη ότι το κόμμα τους πρέπει να μείνει μακριά από τη «μεταγραφολογία» και να δώσει χρόνο στον χρόνο.
Ενδεικτική είναι δε η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Νικολαΐδη (από τους προεδρικούς) ο οποίος μιλώντας στο στο Action 24 υποστήριξε χθες ότι δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές από άλλο κόμμα.
Για τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά (εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ) τόνισε συγκεκριμένα ότι «δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ» και ότι “θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν».
«Φρένο» φαίνεται άλλωστε ότι βάζει η Χαριλάου Τρικούπη σε αυτή τη φάση και ως προς την «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδώρας Τζάκρη και της Νίνας Κασιμάτη, παρότι αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι τελικά θα δώσουν στις προσεχείς εκλογές τη μάχη μαζί με το ΠΑΣΟΚ.
Η προετοιμασία της ΔΕΘ είναι τώρα βασική προτεραιότητα, με την προγραμματική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ να θεωρείται το συγκριτικό πλεονέκτημα στην αναμέτρηση, τόσο με τη ΝΔ, όσο και με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Μετά την εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους συνταξιούχους, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση κορυφαίων στελεχών με ειδικούς για την Παιδεία σε αίθουσα στο Ωδείο Αθηνών, όπου πήραν το λόγο πριν από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου και η Άννα Διαμαντοπούλου, που έχουν διατελέσει υπουργοί Παιδείας και ο νυν Τομεάρχης, Στέφανος Παραστατίδης.
O Γιώργος Παπανδρέου είπε «ναι» στην αλλαγή του άρθρου 16, «όχι» όμως στα «κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τις αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα «παιδιά της ελληνικής Περιφέρειας, αλλά και όλων των λαϊκών στρωμάτων», με τη δέσμευση ότι με το ΠΑΣΟΚ «θα έχουν ισότιμες ευκαιρίες στην πρόοδο και σε μια καλύτερη ζωή».
Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης των μισθών των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2025, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση στους μισθούς εκπαιδευτικών Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Για το εθνικό απολυτήριο δήλωσε ότι είναι στόχος και όραμα.
«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει κάτι που μπορεί να βοηθήσει το σχολείο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο για τα παιδιά μας. Το εθνικό απολυτήριο δεν μπορεί να είναι μπάλωμα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία ανασύνταξης, αναδιοργάνωσης της δημόσιας παιδείας», πρόσθεσε.
Το ΠΑΣΟΚ επενδύει στη δυναμική που κατέγραψε στην Κρήτη στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, σημειώνοντας ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από το πανελλαδικό, ειδικά στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.
Μάλιστα μία από τις εισηγήσεις που εξετάζει η Χαριλάου Τρικούπη είναι η φετινή κεντρική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη να γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης (ή στην Πάτρα), όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να κερδίσει εκ νέου το «στοίχημα», παρά την προσπάθεια διείσδυσης στο ίδιο κεντροαριστερό κοινό που προσπαθεί να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας.
Τα ονόματα που ακούγονται για την ΕΛΑΣ του ΤσίπραΤο «κυνήγι» υποψηφίων βουλευτών με ιδιαίτερη απήχηση στην Κρήτη έχει αρχίσει. Για παράδειγμα στην εκλογική περιφέρεια του Ηρακλείου, στο ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ ακούγεται ότι θα είναι ο Βαγγέλης Ζάχαρης, μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου που εκλέχτηκε με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, ενώ για τα Χανιά και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Αεράκης.
Από την άλλη πλευρά η Χαριλάου Τρικούπη κρατά στάση αναμονής όσον αφορά στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλο και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν την άποψη ότι το κόμμα τους πρέπει να μείνει μακριά από τη «μεταγραφολογία» και να δώσει χρόνο στον χρόνο.
Ενδεικτική είναι δε η δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Νικολαΐδη (από τους προεδρικούς) ο οποίος μιλώντας στο στο Action 24 υποστήριξε χθες ότι δεν θα πρέπει να εισέλθουν στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές από άλλο κόμμα.
Για τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά (εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ) τόνισε συγκεκριμένα ότι «δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ» και ότι “θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν».
«Φρένο» φαίνεται άλλωστε ότι βάζει η Χαριλάου Τρικούπη σε αυτή τη φάση και ως προς την «επιστροφή» στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδώρας Τζάκρη και της Νίνας Κασιμάτη, παρότι αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι τελικά θα δώσουν στις προσεχείς εκλογές τη μάχη μαζί με το ΠΑΣΟΚ.
Η προετοιμασία της ΔΕΘ είναι τώρα βασική προτεραιότητα, με την προγραμματική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ να θεωρείται το συγκριτικό πλεονέκτημα στην αναμέτρηση, τόσο με τη ΝΔ, όσο και με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Μετά την εκδήλωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους συνταξιούχους, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση κορυφαίων στελεχών με ειδικούς για την Παιδεία σε αίθουσα στο Ωδείο Αθηνών, όπου πήραν το λόγο πριν από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου και η Άννα Διαμαντοπούλου, που έχουν διατελέσει υπουργοί Παιδείας και ο νυν Τομεάρχης, Στέφανος Παραστατίδης.
O Γιώργος Παπανδρέου είπε «ναι» στην αλλαγή του άρθρου 16, «όχι» όμως στα «κερδοσκοπικά» πανεπιστήμια, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τις αναγκαίες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα «παιδιά της ελληνικής Περιφέρειας, αλλά και όλων των λαϊκών στρωμάτων», με τη δέσμευση ότι με το ΠΑΣΟΚ «θα έχουν ισότιμες ευκαιρίες στην πρόοδο και σε μια καλύτερη ζωή».
Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης των μισθών των εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι «σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2025, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση στους μισθούς εκπαιδευτικών Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Για το εθνικό απολυτήριο δήλωσε ότι είναι στόχος και όραμα.
«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να υπονομεύσει κάτι που μπορεί να βοηθήσει το σχολείο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο για τα παιδιά μας. Το εθνικό απολυτήριο δεν μπορεί να είναι μπάλωμα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία ανασύνταξης, αναδιοργάνωσης της δημόσιας παιδείας», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα