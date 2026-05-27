Πηγές υπ. Άμυνας για Γκιουλέρ: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις
Απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, έδωσαν πηγές του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται μονομερείς ερμηνείες.
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα».
Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισήμαιναν ότι σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις και πολλαπλές εστίες αστάθειας, δηλώσεις που βασίζονται σε «αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις» δεν συμβάλλουν ούτε στην περιφερειακή ασφάλεια ούτε στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τέλος, υπογράμμισαν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν διαρκώς υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια».
«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε τις ακραίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, τα οποία δε συμφωνούν με το πνεύμα διεθνών συμφωνιών. Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε ποτέ αδιάφοροι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».
Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι: «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε απειλή κατά της χώρας μας.
Ως Τουρκία, ενεργούμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα, και δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση των ζητημάτων μέσω διαλόγου σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Ομοίως, η στάση μας όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων αδελφών και αδελφών μας είναι σαφής. Η Τουρκία, όπως πάντα, σήμερα και αύριο, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών μας ως κράτος εγγυητής και θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».
Γκιουλέρ: Τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλιαΥπενθυμίζεται πως νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας τόνισε πως: «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».
