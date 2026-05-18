Κόντρα Δούκα - Γερουλάνου για την στάση του ΠΑΣΟΚ στις μετεκλογικές συνεργασίες
«Κανένα σενάριο δεν μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη που θέλει τη συνεργασία με τη ΝΔ» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, απαντώντας στη δήλωση του Παύλου Γερουλάνου στο protothema.gr πως αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες
Σε κόντρα μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου φαίνεται ότι εξελίσσεται η συζήτηση περί των μετεκλογικών συνεργασιών και δη της στάσης του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε χθες, στο protothema.gr και στη Διαχωριστική Γραμμή με τον Άγγελο Μόσχοβα ότι «εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας».
Ο Χάρης Δούκας ωστόσο με σημερινή συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ εκφράζει την πλήρη διαφωνία του και τονίζει εκ νέου ότι κανένα σενάριο για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη που θέλει τη συνεργασία με τη ΝΔ- είτε έρθει πρώτο, είτε δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Ο κ. Δούκας υποστηρίζει ότι όλοι στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσουν σκληρό αγώνα για την πρωτιά στις εκλογές και υπογραμμίζει ότι αν κερδίσουν τον στόχο της νίκης «όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους, όχι με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάμε».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα υπάρχουν αποφάσεις Συνεδρίου, που ορίζουν την στάση του ΠΑΣΟΚ το βράδυ και την επομένη των εκλογών. Γι’ αυτό και όταν ρωτήθηκε για την άποψη του κ. Γερουλάνου επέμεινε: «Το ακούω συνολικά ότι μπορούμε να το συζητήσουμε με όλα τα κόμματα, και λέω, η απόφαση του συνεδρίου λέει: Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση- στη συγκυβέρνηση, δεν γίνεται. Άρα, νούμερο ένα: πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας, να το πω και πιο απλά, και πει η Νέα Δημοκρατία, «εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ», τότε δύο τινά συμβαίνουν: ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει και πάει να κάνει συγκόλληση για τη νομή της εξουσίας».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με την ίδια συνέντευξη αναγνώρισε ότι με την ίδρυση των νέων κομμάτων ανεβαίνει ο πολιτικός ανταγωνισμός, ενώ στην ερώτηση για το αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μετεκλογικά επανέλαβε ότι «έχουμε πει ότι θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση».
Για τον ανταγωνισμό με το κόμμα Τσίπρα ειδικότερα και τη σχέση που διαμορφώνει με το ΠΑΣΟΚ η επιστροφή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, απάντησε ως εξής: «Μπερδεγουέι νομίζω γίνεται, διότι πολλές φορές έχουμε έναν ανταγωνισμό, ο οποίος είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη. Διότι, αν εμείς πούμε το εξής: «εμείς δεν συζητάμε με κανέναν, δεν μιλάμε με κανέναν», τότε και η Νέα Δημοκρατία θα πει «δεν υπάρχει προοδευτική διακυβέρνηση, θα μπλέξουμε με αυτούς, δώστε τη δυνατότητα σε εμάς για αυτοδυναμία». Αυτό θέλουμε; Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή»
