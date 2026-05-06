«Κλειδώνει» ψηφοδέλτια ο Τσίπρας, στην τελική ευθεία για όνομα, πρόγραμμα και πρόσωπα
Πυρετώδεις διεργασίες στο Ινστιτούτο Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα – Στο τραπέζι ονόματα από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και το ΠΑΣΟΚ
Σε εντατικούς ρυθμούς κυμαίνεται η προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα στην έδρα του Ινστιτούτου του επί της οδού Αμαλίας, καθώς «κλειδώνουν» τα ψηφοδέλτια για τις επικείμενες εκλογές, στις οποίες το νέο κόμμα επιθυμεί να είναι δυναμικά παρόν.
Στην κατεύθυνση αυτή, η προετοιμασία αφορά τόσο τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον νέο πολιτικό οργανισμό, αλλά και το πρόγραμμά του, ο κύριος κορμός του οποίου έχει ήδη διαμορφωθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. Και αυτό, γιατί το βάρος για τους επιτελείς του νέου σχήματος πέφτει στο προγραμματικό επίπεδο, αφού τα ποιοτικά στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας φαντάζει ως το αντίπαλο δέος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.
Το γεγονός, άλλωστε, ότι οι ερευνητές κοινής γνώμης μετρούν «τη σκιά του νέου κόμματος» μόνο, δηλαδή χωρίς αυτό να έχει ανακοινωθεί επισήμως, είναι δηλωτικό της δυνητικής δυναμικής του, όπως εκτιμάται, την οποία θα επιχειρήσουν να αναδείξουν το επόμενο διάστημα στελέχη πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.
Σε καταληκτική φάση βρίσκεται επιπλέον και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, που πληροφορίες θέλουν να έχει περιγραφεί από τον πρώην πρωθυπουργό στις τοποθετήσεις του τον τελευταίο χρόνο ως προς τα χαρακτηριστικά του, αφού ο ίδιος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη για μια νέα εθνική πυξίδα, αλλά και για μια πρωτοβουλία που θα οδηγήσει στην προοδευτική συμπαράταξη.
Αν και οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού δεν περιορίζουν το δυνητικό ακροατήριο του νέου κόμματος στους θιασώτες της Σοσιαλδημοκρατίας, με δεδομένη την όσμωση των τριών ρευμάτων της Αριστεράς, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο «Μανιφέστο» του Ινστιτούτου Τσίπρα με ζητούμενο μια "κυβερνώσα Αριστερά", εντούτοις πρόσωπα με έντονους συμβολισμούς και... βαριά επίθετα εκτιμάται ότι θα είναι παρόντα στα ψηφοδέλτια του νέου πολιτικού φορέα, όπου αναμένονται και εκπλήξεις.
Εν αρχή τα πρόσωπαΆλλωστε, τα ραντεβού τόσο συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, όσο και του ίδιου με υποψήφιους για τις εκλογικές του λίστες, αλλά και πρόσωπα που θα παίξουν ρόλο στο νέο κόμμα έχουν κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, αν και οι σχετικές επαφές έχουν ξεκινήσει μήνες πριν και πλέον «κλειδώνουν» σε τελικό στάδιο όσες και όσοι θα δώσουν μαζί του την επόμενη πολιτική και προεκλογική μάχη.
Άρωμα... ΠΑΣΟΚΜάλιστα, στις προθέσεις των συνεργατών του είναι όνομα, πρόσωπα και πρόγραμμα να ανακοινωθούν ταυτόχρονα, ενώ θα πυκνώνουν οι εμφανίσεις νέων στελεχών που θα τον πλαισιώνουν, στα τηλεοπτικά πάνελ. Την ίδια στιγμή, όμως, τα νέα πρόσωπα θα κληθούν να συνυπάρξουν με προσωπικότητες από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και ορισμένα εξ΄ αυτών με πολιτική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, όπως είχε αρχίσει να διαφαίνεται και από τις κατά τόπους παρουσιάσεις της "Ιθάκης".
