Η ΝΔ ετοιμάζεται να πει «όχι» στην πρόταση Προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ για Λιβανό και Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η στάση της ΝΔ συζητήθηκε σε σύσκεψη στο Μαξίμου την Πρωτομαγιά - Οι δύο λόγοι για τη διαφορετική στάση σε σχέση με τις υποθέσεις Βορίδη και Αυγενάκη πριν από έναν χρόνο
Σε αλλαγή στάσης ως προς τη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τους διατελέσαντες πρώην υπουργούς οδηγείται πλέον η Νέα Δημοκρατία, στον απόηχο του αιτήματος που κατέθεσε την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, η ΝΔ προσανατολίζεται στο να πει «όχι» στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ και να μην καταθέσει δική της αντιπρόταση είτε για Προανακριτική είτε για Εξεταστική, όπως συνέβη πριν από έναν χρόνο στις περιπτώσεις του Μάκη Βορίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη. Εφόσον αυτό συμβεί, τότε θεωρείται απίθανο να γίνει Προανακριτική, καθώς απαιτούνται 151 ψήφοι που η αντιπολίτευση δεν διαθέτει.
Σύμφωνα με την ίδια γραμμή πληροφόρησης η απόφαση αυτή που φέρεται να συζητήθηκε σε συσκέψεις που έγιναν στο Μαξίμου ανήμερα της Πρωτομαγιάς, λαμβάνεται για δύο λόγους. Αφενός, από την αξιολόγηση της δικογραφίας στο σκέλος που αφορά τους κ.κ. Λιβανό και Αραμπατζή τα στοιχεία θεωρούνται εξαιρετικά αδύναμα. Ο δε Σπήλιος Λιβανός δεν περιλαμβάνεται καν με απευθείας συνομιλία, παρά συζητούν συνεργάτες του. Αφετέρου, εκτιμάται ότι το κυβερνητικό επιτελείο θα πρέπει να βάλει κάπου μια «κόκκινη γραμμή» στη λογική της οριζόντιας αποδοχής των αιτημάτων που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάτι που στους κυβερνητικούς κόλπους έχει συζητηθεί εδώ και καιρό. Και προφανώς η απόφαση αυτή λαμβάνεται και υπό το πρίσμα της προαναγγελίας και για άλλες δικογραφίες που θα έρθουν το επόμενο διάστημα και εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο.
Θεωρείται δεδομένο ότι η απόφαση της ΝΔ θα εγείρει αντιδράσεις, όπως αντιδράσεις είχε εγείρει και η λογική της οριζόντιας αποδοχής κάθε αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μια σειρά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ θεωρούν ότι ο μέχρι ώρας τρόπος διαχείρισης, συνδυαστικά με τη «σαλαμοποίηση» των δικογραφιών και τις διαρροές για την υπόθεση, δημιουργούν τεκμήριο ενοχής για τους αναφερόμενους, παρά τεκμήριο αθωότητας. Σημειωτέον βέβαια, η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή είχε ζητήσει να συσταθεί Προανακριτική σε ό,τι την αφορά, ο κ. Λιβανός όμως δεν το είχε πράξει ρητά. Μάλιστα, σε δήλωση του απόγευμα της Παρασκευής ο κ. Λιβανός που είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Μαξίμου είχε στρέψει τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας, επισημαίνοντας ότι αυτός ήταν που ανέδειξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.
Κατ’ εντολήν του Κυριάκου Μητσοτάκη τον χειρισμό για το Μαξίμου έκανε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είχε αρκετές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητηθούν βιογραφικά από υποψηφίους για την κάλυψη των εδώ και καιρό κενών θέσεων. Εντούτοις, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ φέρεται να υπαναχώρησε από τη συνεννόηση, με τον κ. Ανδρουλάκη κατά πληροφορίες να επικαλείται στον κ. Χατζηδάκη τελευταία στιγμή την αρχειοθέτηση της έρευνας για τις υποκλοπές με διάταξη του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, την οποία και «χρέωσε» στην κυβέρνηση.
Στο Μέγαρο Μαξίμου βεβαίως αντιλαμβάνονται ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε παράλληλη συζήτηση και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν κρίνει κανείς από το γεγονός ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων Παναγιώτη Δουδωνή ότι «άλλα έλεγε στο τηλέφωνο», όταν ο κ. Δουδωνής ανακοίνωσε την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει μόνο την πρόταση για την κ. Συγγούνα-εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ άφηνε να εννοηθεί ότι θα καταψηφίσει όλες τις προτάσεις διορισμών.
«Μετωπική» για τις Ανεξάρτητες ΑρχέςΤο κλίμα μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πλέον έχει δηλητηριαστεί για τα καλά, με αποτέλεσμα και η κυβέρνηση να θέλει να αναδεικνύει τις διαχωριστικές γραμμές με τη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό έγινε το Σάββατο, οπότε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αποκάλυψε την παρασκηνιακή συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για την πλήρωση δύο κενών θέσεων σε ανεξάρτητες αρχές. Εν τέλει, το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε μόνο την υποψηφιότητα της Κατερίνα Συγγούνα για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και όχι του Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη, με κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν ότι εδώ και περίπου τρεις μήνες υπήρχε ενεργή συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ στο ανώτατο επίπεδο. Κατ’ αυτό τον τρόπο το Μαξίμου θέλει να δείξει ποιος είναι αυτός που λειτουργεί με διάθεση συνεννόησης και θεσμικής ευθύνης.
