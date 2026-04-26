Στη Λιβύη τη Δευτέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης - Συναντήσεις με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον πρωθυπουργό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θα συναντηθεί και με τον Λίβυο ομόλογό του καθώς και με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί, αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, στην Τρίπολη της Λιβύης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Εκεί θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohamed Al Menfi, τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah, τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour, και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Khalifa Rajab Abdulsadek.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

