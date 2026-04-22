Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών
Και οι 13 βουλευτές που τοποθετήθηκαν στην ολομέλεια - «Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Καραμανλής
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στη Βουλή μετά τη συζήτηση επί των άρσεων ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν στην ολομέλεια διακήρυξαν την αθωότητά τους και ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας ομόφωνα είχε γνωμοδοτήσει την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε αυτοπροσώπως (Κ. Τσιάρας, Ν. Μηταράκης, Χ. Αθανασίου) στην Επιτροπή, είτε μέσω υπομνήματος που απέστειλαν
Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούσαν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.
Καραμανλής: «Να καθαρίσω το όνομά μου»Με τον σχολιασμό ότι η δικογραφία που τον εμπλέκει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει διάλογο δικό του ή συνεργάτη του ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο κ. Κώστας Αχ. Καραμανλής.
«Υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπο μου. Αυτό που αξίζει να ξέρετε είναι ότι πουθενά δεν καταγράφεται συνομιλία δική μου ή συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία. Η υπόθεση αφορά απόρριψη για τυπικούς λόγους φακέλου 37 παραγωγών αν και οι φάκελοι του είχαν όλα τα στοιχεία. Τελικά μετά από ιεραρχική προσφυγή η καταβολή των επιδοτήσεων έγινε» είπε αρχικά ο κ. Καραμανλής.
Στη συνέχεια ο ίδιος ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί στόχος λόγω του επωνύμου του.
«Κρίνομαι γιατί φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους . Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και υποκρισίας. Στοχοποιήθηκαν πολλές φορές αυτοί που με ψήφισαν. Οι συνάδελφοί μου που με χειροκρότησαν. Η πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός και δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομα μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην οικογένεια μου, τους συμπολίτες και την παράταξη μου. Δεν τέλεσα αξιόποινη πράξη και είμαι αθώος και θα το αποδείξω γι αυτό και σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου», είπε.
Τσιάρας: Ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι ρόλος παρατηρητήΜε την παρουσίαση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης που τον ενέπλεξε στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σημειώνοντας σε άλλο σημείο πως η ανταπόκριση του γραφείου του σε ένα αίτημα αγρότη της περιοχής του εντάσσεται στον πυρήνα της πολιτικής δραστηριότητας των βουλευτών.
«Ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι ρόλος παρατηρητή αλλά του ανθρώπου που παρεμβαίνει υπέρ των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη», είπε ο κ. Τσιάρας σημειώνοντας ωστόσο ότι ζητά την άρση της ασυλίας του προκειμένου να διεκδικήσει την αθωότητα του στην δικαιοσύνη.
«Υπηρετώ τον χώρο κοινοβουλίου 23 χρόνια. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα βρισκόμουν σε θέση σαν την σημερινή αιτούμενος την άρση ασυλίας μου. Θα επιχειρήσω να μεταφέρω τα πραγματικά περιστατικά και τους λόγους που αναφέρομαι στην δικογραφία. Η Καρδίτσα υπέστη ένα καταστροφικό φαινόμενο “Ιανός”. Σε μια τέτοια περίπτωση αγρότης του νόμου προσέρχεται σε συνεργάτη του γραφείου μου και αναρωτιέται αν όσα συνέβησαν με τις καταστροφές θα του κοστίσει το πρασίνισμα. Το λεγόμενο πρασίνισμα που είναι οικολογικό μέτρο αφορά αρόσιμες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις δίπλα σε ποτάμια. Στο τοπίο μετά τον Ιανό υπήρξαν επιχωματώσεις και ο αγρότης αναρωτήθηκε αν θα του κοστίσει το πρασίνισμα. Ακολούθησε διάλογος του συνεργάτη μου με τοπικό γραφείο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν διαβάσει κανείς τον διάλογο δεν διαπιστώνει φορτικότητα αλλά ευγένεια και αγωνία για το τι θα γίνει. Η έκθεση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπιστώνει τελικά ότι όλα είναι εντάξει. Ο συγκεκριμένος αγρότης ακόμα και αν έβγαζε το μέρος του χωραφιού του που είχε επιχωματώσεις δεν θα είχε πρόβλημα καθώς είχε πλεόνασμα εδαφών. Η επιδότηση συνολικά από το πρασίνισμα ήταν 22.900 ενώ η υποθετική ποινή σε περίπτωση που εξαιρούνταν το κομμάτι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο θα ήταν μόλις 190 ευρώ ή 270 ευρώ αν πήγαινε και στα 3 αγροτεμάχια που είχε συνολικά», είπε ο πρώην υπουργός.
Στη συνέχεια σημείωσε: «Ποιος ο ρόλος του βουλευτή; είναι να παρατηρεί τα γεγονότα ή να λειτουργεί ενεργά σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία ή ακόμα και συγκεκριμένους πολίτες; Θα πρέπει να στεκόμαστε απαθείς, παρατηρητές χωρίς να κάνουμε τίποτα σε μια πραγματικότητα που γνωρίζουμε ότι έχει τεράστια προβλήματα και κενά; Δεν νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η λειτουργία μας και δεν νομίζω ότι αυτό θέλουν από εμάς οι πολίτες».
Μηταράκης: Δεν μιλάμε για ρουσφέτι, αλλά για μεταβίβαση αιτήματοςΜε τα πραγματικά περιστατικά του δικού του φακέλου ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο κ. Νότης Μηταράκης.
Ο πρώην υπουργός είπε ότι εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρόμο του πολιτικού του γραφείου μελέτη επιστήμονα δασολόγου που κατέγραφε λάθη σε καταμέτρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ζημίωναν οικογένεια κτηνοτρόφων.
«Οι συνεργάτες μου μετά από πάγια εντολή μου προώθησαν χωρίς αξιολόγηση και σχόλιο το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο. Εδώ τελειώνει η δική μας συμμετοχή. Αυτό προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τη δικογραφία. Καμία αλλά ενέργεια. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Φαίνεται δίκαιο το αίτημα της οικογένειας. Κάθε χρόνο λάμβαναν και λαμβάνουν την επιδότηση και ίσως να μην χειρίστηκαν σωστά τον φάκελο τους τότε. Δεν ήταν δική μου δουλειά να κρίνω. Το ζήτημα είναι αν το αίτημα συνδέεται με την άσκηση κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων ή της πολιτικής μου δράσης. Προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων συλλογικών ή ατομικών είναι πολιτική δραστηριότητα συλλογικών. Αυτά τα αιτήματα μεταφέρονται με δημόσιες τοποθετήσεις, αλληλογραφία επαφή με αρμόδιες υπηρεσίες κράτους ή τροπολογία. Ο ρόλος βουλευτή δεν περιορίζεται στο κοινοβουλίου είναι ευρύτερη η διαδικασία. Δεν μιλάμε για ρουσφέτι. Αλλά για μεταβίβαση αιτήματος πολίτη όπως διαβιβάστηκε σε εμένα από επιστήμονα και από το γραφεί μου στο αρμόδιο υπουργείο. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος πολίτη και επιδιώκει λύσεις σε προβλήματα σαφώς με νόμιμο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να ζούμε σε γυάλα. Δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι αθωότητας. Έχω εμπιστοσύνη στον θεσμό της δικαιοσύνης και στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», είπε.
Παπακώστα: «Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ»Νομική προσέγγιση προκειμένου να απορρίψει τα στοιχεία που την εμπλέκουν στην υπόθεση επιχείρησε η κυρία Κατερίνα Παπακώστα.
«Δεν έχω απολύτως τίποτε να φοβηθώ και αποκρύψω. Ως βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ το καλοκαίρι 2021 δέχθηκα να μεταφέρω αίτημα τοπικού κτηνοτρόφου ενός βιοπαλεστή που γνώριζα για πρώτη φορά στη ζωή μου, προς ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με λήψη επιδότησης μεμονωμένης. Το αίτημα όπως μου το παρουσίασε και εξηγήθηκε το θεώρησα νόμιμο καθώς θεώρησα ότι είναι απλή διασταύρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είχαν ορθά δηλωθεί στον κατάλληλο χρόνο. Ουδέποτε άσκησα πίεση ή έδωσα εντολή. Έκανα μόνο αυτό που οφείλει να κάνει κάθε βουλευτής. Να ακούει τον πολίτη και να μεταβιβάζει στην αρμόδια διοίκηση το αίτημά του. Από την πρώτη στιγμή της πολιτικής μου διαδρομής πορεύτηκα με εντιμότητα. Σας ζητώ να εγκρίνετε την άρση της ασυλίας μου χθες. Η αλήθεια είναι καθαρά θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί. Από την επισκόπηση δικογραφίας προκύπτει ότι ο κτηνοτρόφος απευθύνθηκε σε εμένα σε μεταγενέστερο χρόνο από τον έλεγχο που του είχε ήδη γίνει», είπε ζητώντας και η ίδια την άρση της ασυλίας της.
Κεφαλογιάννης: Δεν υπήρξε ζημία του ΟργανισμούΤην άρση της ασυλίας του ζήτησε και ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης αμφισβητώντας τα στοιχεία της δικογραφίας.
«Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα που να τέλεσα. Δική μου συνομιλία δεν υπάρχει. Μόνο συνομιλίες του πρώην συνεργάτη μου. Προτρέπει κανείς τον άλλο να παρανομήσει; Όχι. Υπήρξε ζημία του οργανισμού; Όχι. Δεν υπήρξε καμία διαδικασία να ανακοπεί η πορεία των πραγμάτων. Ζητώ να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου γιατί γνωρίζουμε ότι δεν αρκεί μόνο η τήρηση της νομιμότητας, αλλά και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εκεί που διαχωρίζεται η πραγματικότητα από τις εικασίες. Στη δικαιοσύνη», ανέφερε ο πρώην υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Σκρέκας: Δεν ζήτησα κάτι παράνομο και ούτε υπέδειξα το παραμικρόΝα ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας του ζήτησε από τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας και ο Κώστας Σκρέκας προκειμένου να διεκδικήσει την αθωότητα του όπως είπε στον φυσικό δικαστή.
«Η περίπτωση μου αφορά πραγματικό αγρότη και πραγματική καλλιέργεια. Ο αγρότης τα προηγούμενα και επόμενα έτη λάμβανε τα ποσά της επιδότησης. Η καλλιέργεια φορά το βαμβάκι και για να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση θα πρέπει να αγοράσει και πιστοποιήσει αγορά πιστοποιημένων σπόρων. Ενώ είχε αγοράσει σε ένα κοινό τιμολόγιο τους σπόρους ο γεωπόνος δεν καταχώρησε στη δήλωση ΟΣΔΕ την μια από τις 3 ποικιλίες σπόρων. Το τιμολόγιο είχε εμπρόθεσμα ανέβει στην πλατφόρμα και αναγνωρίζεται στο διαβιβαστικό δικογραφίας. Το ζήτημα δημιουργήθηκε από προφανές λάθος γεωπόνου και αυτό διορθώθηκε. Δεν ζήτησα κάτι παράνομο και ούτε υπέδειξα το παραμικρό. Ο γεωπόνος προχώρησε σε αίτηση θεραπείας προς ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα ήρθε στο γραφείο μου για να διερευνήσω την υπόθεση. Δεν υπήρξε παραποίηση πραγματικής εκμετάλλευσης. Ούτε αλλοίωση. Τα δεδομένα και τα πραγματικά τιμολόγια είχαν αναρτηθεί εμπροθέσμως και από την πρώτη στιγμή», είπε.
Βαρτζόπουλος: Η προσπάθεια διόρθωσης άδικων διοικητικών πράξεων είναι παρανομία;Με σύντομη αναφορά στα πραγματικά περιστατικά ξεκίνησε την τοποθέτηση του ο κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος σημειώνοντας ότι η δική του εμπλοκή αφορά ένα γραπτό μήνυμα με το ερώτημα “γίνεται;;”και την συνοδεία ενός αιτήματος κτηνοτρόφου.
«Πού είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πού είναι τα τεράστια κοπάδια που δεν υφίστανται και τα χωράφια που βρίσκονται στο πουθενά; Εγώ βλέπω πραγματικά προβλήματα πραγματικών παραγωγών που έχουν μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται η παρέμβαση τοπικού βουλευτή; Να ζητήσει εξηγήσεις και διορθώσεις των δικών τους πράξεων και λαθών ιδίως όταν πρόκειται για παραγωγούς μικρούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα; Να τηρείται ο νόμος; Η απάτη είναι έγκλημα. Η προσπάθεια διόρθωσης άδικων διοικητικών πράξεων είναι παρανομία;».
Στη συνέχεια ο ίδιος άσκησε κριτική σε όσους αμφισβητούν την λειτουργία του «σταυρού» προτίμησης στις εκλογές. «Σε ποια άλλη χώρα της ΕΕ παραπέμπεται αιρετό προσωπικό για το αδίκημα της ηθική αυτουργίας με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης των πολιτών;».
Σενετάκης: Να ελεγχθώ όπως κάθε Έλληνας πολίτηςΑπό την πλευρά του ο Μάξιμος Σενετάκης υπογράμμισε: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρχής. Να ελεγχθώ όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας».
«Όταν πληροφορήθηκα ότι στην δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή περιλαμβάνεται το όνομά μου, δεν σας κρύβω ότι εξεπλάγην. Στη συνέχεια, όταν έλαβα αντίγραφα της δικογραφίας διαπίστωσα ότι ελέγχομαι αποκλειστικά για μια επικοινωνία που είχα με τον τότε Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά την περίπτωση ενός και μόνο παραγωγού. Το αίτημα του συγκεκριμένου ανθρώπου θεωρούσα και εξακολουθώ να θεωρώ ότι ήταν απολύτως νόμιμο και εύλογο κι επίσης είχε αμιγώς διαδικαστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν ζητούσε να του καταβληθούν χρήματα που δεν δικαιούται αλλά απλώς να μπορέσει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που δικαιούται» ανέφερε εισαγωγικά ο Μάξιμος Σενετάκης για να προσθέσει:
«Παρά ταύτα, όπως προκύπτει από το Διαβιβαστικό της δικογραφίας που έστειλε στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο την επίμαχη τηλεφωνική συνομιλία μου, θεωρεί ότι πρέπει να ελεγχθώ για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Η βάση της κατηγορίας είναι ότι με ένα τηλεφώνημα στον Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσα στον ίδιο την απόφαση να πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομα τον συγκεκριμένο παραγωγό. Η, δε, φερόμενη ζημία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή το ποσό που κατά την Ευρωπαική Εισαγγελία κατεβλήθη στον άνθρωπο αυτό είναι 2558,79 ευρώ».
Ο βουλευτής Ηρακλείου απευθυνόμενος στο Σώμα είπε «ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας διαβάζοντας ολόκληρη (και όχι αποσπασματικά) την επίμαχη συνομιλία μου με τον τότε Δοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά. Και θα σας πω τι θα διαπιστώσετε αν την διαβάσετε. Θα διαπιστώσετε, πρώτον, ότι στη συνομιλία μου με τον Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρω απλώς το αίτημα του παραγωγού και ζητώ να ερευνηθεί η περίπτωσή του, χωρίς να ασκώ οποιαδήποτε πίεση στον κ. Μελά και κυρίως χωρίς να του ζητώ να εξυπηρετηθεί «κατ’ εξαίρεσιν» ο συγκεκριμένος παραγωγός. Δεύτερον, θα διαπιστώσετε ότι στην ίδια συνομιλία εκφράζω πολλές φορές την πεποίθηση μου ότι το αίτημα του παραγωγού το οποίο μεταφέρω στον Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι νόμιμο και αμιγώς διαδικαστικό.
Μάλιστα, ακριβώς επειδή θεωρώ ότι το αίτημα που μεταφέρω είναι νόμιμο, θα δείτε ότι στην συνομιλία, αφότου ο κ. Μελάς μου εξηγεί την διαδικασία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης την οποία αγνοούσα, του τονίζω την αναγκαιότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να εξετάσει και να λύσει το θέμα συνολικά δηλαδή για όλους τους παραγωγούς που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα. Επιπλέον, από την μελέτη της δικογραφίας και των επισυνδέσεων που είχαν γίνει στο τηλέφωνο του κ. Μελά, δεν προκύπτει ότι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μας ο ίδιος προέβη σε κάποια ενέργεια ή επικοινωνία σχετικά με το αίτημα που του μετέφερα, η οποία να έχει ως αποτέλεσμα την πληρωμή του συγκεκριμένου παραγωγού. Επομένως, δεν υπάρχει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι η καταβολή του ποσού των δυόμιση χιλιάδων ευρώ περίπου στον συγκεκριμένο παραγωγό ήταν παράνομη, πολλώ δε μάλλον ότι η αιτία της πληρωμής του ποσού αυτού υπήρξε αποτέλεσμα της επικοινωνίας μου με τον κ. Μελά. Εδώ να προσθέσω ότι ερευνώντας την υπόθεση βρήκα δελτίο τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνία 7/10/2021 όπου αναγράφει ότι την επίμαχη ημερομηνία πληρωμής για τον ίδιο λόγο πληρώθηκαν άλλοι 281 δικαιούχοι».
Τέλος, σημείωσε «σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς δοκιμάζεται και μολονότι όπως σας εξέθεσα δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη ή αξιόποινη πράξη, θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε Αρχής και να δώσω όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις ώστε να μην καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά μου. Δηλαδή, να ελεγχθώ και να κριθώ όπως ο κάθε πολίτης. Για τους λόγους αυτούς, σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας μου».
Βασιλειάδης: Υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία«Οφείλω, πρώτα στον εαυτό μου, έπειτα στην οικογένεια μου, στα παιδιά μου, στους συναδέλφους μου, αλλά και στον κόσμο που με εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια να δείξω και να αποδείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στη συμπεριφορά μου» σημείωσε ο κ. Λάκης Βασιλειάδης ζητώντας και ο ίδιος από τους βουλευτές να ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του.
«Φέρομαι σε αυτή τη δικογραφία, ως πρόσωπο υπό έρευνα με βάση κάποιες απομαγνητοφωνήσεις που αφορούν συνομιλίες, στις οποίες εγώ δεν συμμετέχω. Συνομιλίες, άλλων προσώπων, που αφορούν, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, αίτημα για έναν αποδεδειγμένα, πραγματικό κτηνοτρόφο, που δεν προσκόμισε τελικά κανένα όφελος. Χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε οι συνεργάτες μου. Και το σημαντικότερο όλων, ο ίδιος ο Οργανισμός, αναφέρει ΚΑΙ ενυπάρχει η αναφορά του, εντός του διαβιβαστικού, ότι δεν έγινε καμία «χάρη» υπέρ του κτηνοτρόφου, πόσο μάλλον καμία παράνομη πράξη.
Μάλιστα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαιώνει ότι δεν προκύπτει να υπάρχει οποιαδήποτε τροποποίηση του προγραμματισμένου ελέγχου υπέρ του κτηνοτρόφου αυτού. Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από την ίδια τη δικογραφία, ο αναφερόμενος έλεγχος δεν παρατάθηκε ποτέ, αντίθετα διενεργήθηκε κανονικά. Δηλαδή, δεν έγινε καμία «χάρη» και πόσο μάλλον καμία παράνομη πράξη που να επέφερε στον κτηνοτρόφο οποιοδήποτε παράνομο όφελος.
«Δεν θέλω όμως να υπάρξει καμία σκιά στο πρόσωπο μου» είπε ο ίδιος για να προσθέσει: «Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική ήθελα να κάνω μια καθαρή πορεία. Να πορευτώ με ειλικρίνεια και με αξιοπρέπεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή. Γι’ αυτό ζητάω την άρση της ασυλίας μου, ώστε να μπορέσει η δικαιοσύνη απρόσκοπτα να διερευνήσει την υπόθεση που με αφορά και να έχω και εγώ την ευκαιρία να καθαρίσω το όνομά μου από αυτή τη σκιά. Για μένα, δεν πρόκειται απλά για ένα νομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν.
Βρίσκομαι σταθερά δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Γι’ αυτό δεν θέλω να μείνει κανένα κενό ή αμφιβολία στο πρόσωπό μου. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη αλλά και την συνείδησή μου καθαρή. Πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους και θα συνεχίσω την πολιτική μου πορεία με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό».
Μπουκώρος: Δεν διέπραξα τίποτα παράνομο«Ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας παρά το γεγονός ότι τίποτα επιλήψιμο δεν τέλεσα και λειτούργησα στο πλαίσιο της πολιτικής δραστηριότητας μου» ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Χρήστος Μπουκώρος αμφισβητώντας τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
«Δημιουργήθηκαν εντυπώσεις από μια επιλεκτική χρήση διαλόγων. Αν δείτε όμως τους κανονικούς διαλόγους θα διαπιστώσετε ότι δεν ζητάω κάτι παράνομο αλλά κάτι νόμιμο για νέο ζευγάρι κτηνοτρόφων για να εισπράξω την απάντηση ότι οι συγκεκριμένοι αποτελούν παράπλευρη απώλεια ενός πολέμου. Τι πρέπει να κάνει ο βουλευτής σε αυτή την περίπτωση;» ανέφερε ο ίδιος για να προσθέσει ότι η περίπτωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με τον πυρήνα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα πλαστά τιμολόγια, τα πλαστά βοσκοτόπια και τους κτηνοτρόφους χωρίς ζώα. Σχολιάζοντας παράλληλα με αιχμηρό τρόπο τοποθετήσεις από άλλους συναδέλφους του είπε «ορισμένοι θεωρούν ότι η μοσχαρίσια γάλακτος μπριζόλα που απολαμβάνουν στα ακριβά εστιατόρια βγαίνει με κάποιο ψηφιακό τρόπο».
Λεονταρίδης: Δεν προκλήθηκε καμία ζημίαΟ Θεόφιλος Λεονταρίδης ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στην υπόθεση που τον αφορά: «Η δική μου παρέμβαση το 2021 ήταν για την επιτάχυνση της πληρωμής χρημάτων μιας αγρότισσας που είχε καθυστερήσει έξι χρόνια λόγω τεχνοκρατικών προβλημάτων. Συνεπώς, από τη δική μου διαμεσολάβηση δεν προκλήθηκε απολύτως καμία ζημία».
Αθανασίου: Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς τις ενέργειες που έκαναΟ κ. Αθανασίου είπε αρχικά ότι «η υπόθεση που τον αφορά δεν έχει σχέση με τη συνολική υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητώ την άρση για να μην υπάρξει αμφιβολία στις ενέργειες που έκανα. Θέλω να συμπαρασταθώ και στους συναδέλφους μου που εγκαλούνται για πράξεις στο πλαίσιο της πολιτικής τους δραστηριότητας” για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως “ Η Ελλάδα έχει προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι προεδρική δημοκρατία για να απαντήσω σε ασθενή ερωτήματα που δεν είναι της παρούσης». Ο πρώην υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν θεωρεί παράνομες τις πράξεις που του καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και σημείωσε ότι θα τις επαναλαμβάνει όσο είναι βουλευτής. Ο κ. Αθανασίου εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στους εντεταλμένους ευρωεισαγγελείς που διαχειρίζονται την υπόθεση υποστηρίζοντας ότι διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας.
«Οι εισαγγελείς με τις πιο πάνω ενέργειες τους διέπραξαν το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Αναφέρομαι στο 239 του ΠΚ. Αφού εν γνώσει τους εξέθεσαν σε δίωξη όχι μόνο εμένα, αλλά και τον κ. Χατζηβασιλείου αλλά και τους άλλους συναδέλφους. Διερωτώμαι αν τέτοιοι εισαγγελείς μπορούν να εκπροσωπούν τη χώρα μας ως εντελεταλμένοι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς διότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι θεσμός σοβαρός και χρήσιμος για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και της πάταξης της διαφθοράς και όχι για την ενοχοποίηση αθώων» είπε.
Χατζηβασιλείου: Εγκαλούμαι για μία πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέΑπό την πλευρά του ο κ. Χατζηβασιλείου παρουσίασε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης που τον αφορούν ενώ στάθηκε στο σημείο του διαβιβαστικού της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που δεν αποδίδει στον ίδιο κανένα αδίκημα. «Παρά την έλλειψη αδικήματος ζητώ την άρση της ασυλίας μου όχι ως εγκαλούμενος αλλά για να σταματήσει αυτή η ιστορία» είπε. «Πρόκειται για μία υπόθεση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων μεταξύ συζύγων, ένα αίτημα νόμιμο, ανθρώπινο που υποβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας λόγω εγκυμοσύνης. Ένα αίτημα που ακολούθησε κατά γράμμα την προβλεπόμενη διαδικασία και τελικώς απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. εγκαλούμαι για μία πράξη που δεν συντελέστηκε ποτέ», είπε με τη σειρά του ο Τάσος Χατζηβασιλείου
Κωνσταντοπούλου: Πού είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα;Σημειώνεται πως η συνεδρίαση άρχισε με την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία ανέφερε:
«Σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα, παρών μόνος και έρημος στα κοινοβουλευτικά έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χατζηδάκης, Διονύσης όμως, όχι ο Κωστής, ο παρακολουθούμενος… Που είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας; Σε λίγο θα έρθει αίτηση για την άρση της ασυλίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για δεκατρία μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σχεδόν 10% και ανεβαίνουμε και θρυλείται ότι υπάρχουν και άλλες δικογραφίες».
Η κ. Κωνσταντοπούλου αναρωτήθηκε αν θα προσέλθει να τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν 154 απόντες».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τονίζοντας: «Δεν είχε υποχρέωση να έχει πτυχίο ενώ εισέπραττε τα χρήματα του ειδικού επιστήμονα; Επιστήμονας σε τι; Στην παραπληροφόρηση; Στην τοξικότητα; Επιστήμονας σε τι είναι αυτό το πρόσωπο, ο κολλητός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που την τελευταία φορά που ήταν σε αυτό το βήμα, είχε το θράσος να απευθυνθεί σε εμένα και να μου πει ότι προσέβαλα την κόρη του. Ένας ακόμα άθλιος ψεύτης σαν τους ομοίους του».
Η διαδικασίαΣύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον προγραμματισμό διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους.
Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.
