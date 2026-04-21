Χατζηβασιλείου: Ζήτησα την άρση της ασυλίας μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, εμπιστεύομαι την ελληνική Δικαιοσύνη

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ζήτησα ξεκάθαρα και απερίφραστα να αρθεί η ασυλία μου από την πρώτη στιγμή που έφτασε το διαβιβαστικό στη Βουλή», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι, σε ό,τι τον αφορά, η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή για πράξη που δεν συντελέστηκε, περιλαμβάνει «νομικά άλματα και εικασίες», θέση που, όπως ανέφερε, συμμερίζονται και οι νομικοί παραστάτες του. Επεσήμανε δε ότι το ίδιο το διαβιβαστικό αναγράφει επί λέξει ότι ούτε καν αποπειράθηκε κάποια παράνομη πράξη σε βάρος των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων.Παρά ταύτα, ξεκαθάρισε ότι ζήτησε ευθαρσώς την άρση της ασυλίας του, επιμένοντας ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως. Όπως ανέφερε, εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη και αναμένει να κλείσει η υπόθεση, όπως αρμόζει σε κάθε κράτος δικαίου. Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση προς τους συναδέλφους του βουλευτές να υπερψηφίσουν την άρση της ασυλίας του, ώστε, όπως είπε, η υπόθεση να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα.Ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε ιδιαίτερα και στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι στις φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν υπάρχει η έννοια της συλλογικής ευθύνης. Όπως σημείωσε, πρέπει να μείνουμε μακριά από «λαϊκά δικαστήρια» και από το οποιοδήποτε «τσουβάλιασμα», καθώς, όπως είπε, «εδώ μιλάμε για ανθρώπους και ξεχωριστές προσωπικότητες». Υπογράμμισε ακόμη ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί στοιχείο του νομικού μας πολιτισμού και οφείλουν όλοι να το σέβονται.Αναφερόμενος, τέλος, στις τουρκικές αιτιάσεις, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι πρόκειται για το γνωστό αφήγημα της περικύκλωσης της Τουρκίας, το οποίο, όπως είπε, είναι ευπώλητο στο εσωτερικό της γείτονος. Ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία αντιτουρκική συμμαχία, δεν προετοιμάζει κανένα σενάριο πολεμικής επιδρομής εναντίον τρίτων χωρών» και ότι «τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στη Μεσόγειο δεν έχουν πρόσημο ‘αντί’, αλλά επενδύουν στη σταθερότητα και τη συνεργασία».