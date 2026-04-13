Απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν για την εξωτερική της πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπουργείο Εξωτερικών Χακάν Φιντάν Τουρκία Κύπρος Ελλάδα Ισραήλ

Απάντηση έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στον Χακάν Φιντάν, σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, στην οποία είχε αναφερθεί ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως η συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ έχει ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις για την εξωτερική της πολιτική.

Υπενθυμίζεται πως ο Φιντάν, μεταξύ άλλων, δήλωσε για τη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ ότι «δημιουργεί προβλήματα και πόλεμο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τις δηλώσεις Φιντάν: «Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

