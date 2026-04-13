Απάντηση ΥΠΕΞ σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν για την εξωτερική της πολιτική
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει πως η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ δημιουργεί προβλήματα και πόλεμο
Απάντηση έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών στον Χακάν Φιντάν, σχετικά με τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, στην οποία είχε αναφερθεί ο Τούρκος ΥΠΕΞ.
Το ελληνικό ΥΠΕΞ ξεκαθαρίζει πως η συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ έχει ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφεται ενάντια σε κανέναν, ενώ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις για την εξωτερική της πολιτική.
Υπενθυμίζεται πως ο Φιντάν, μεταξύ άλλων, δήλωσε για τη συνεργασία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ ότι «δημιουργεί προβλήματα και πόλεμο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τις δηλώσεις Φιντάν: «Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.
Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.
Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».
