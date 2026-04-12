Το πασχαλινό μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προς τους Έλληνες: «Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Πάσχα Αμερικανίδα πρέσβης

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε τις ευχές της προς τους Έλληνες για το Πάσχα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ

2 ΣΧΟΛΙΑ
Τις πασχαλινές της ευχές προς όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν την Ανάσταση έστειλε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στο λιτό μήνυμά της αναφέρει: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Εύχομαι αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια εικόνα του ουρανού που φέρει το μήνυμα: «Χρόνια Πολλά!».

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

