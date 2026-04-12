Το πασχαλινό μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προς τους Έλληνες: «Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά»
Το πασχαλινό μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προς τους Έλληνες: «Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά»
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έστειλε τις ευχές της προς τους Έλληνες για το Πάσχα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ
Τις πασχαλινές της ευχές προς όλους τους Έλληνες που γιορτάζουν την Ανάσταση έστειλε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Στο λιτό μήνυμά της αναφέρει: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Εύχομαι αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση».
Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια εικόνα του ουρανού που φέρει το μήνυμα: «Χρόνια Πολλά!».
Στο λιτό μήνυμά της αναφέρει: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Εκφράζω τις πιο θερμές μου ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Εύχομαι αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και σύνδεση».
Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια εικόνα του ουρανού που φέρει το μήνυμα: «Χρόνια Πολλά!».
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:
Christ is risen! Χρόνια Πολλά! I extend my warmest wishes to everyone celebrating Easter today. May this day bring you and your families health, hope, and connection. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/XnZLt63gVN— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 12, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα