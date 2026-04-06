Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τη σημερινή δήλωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ψάχνει στρατηγική διαχείρισης και οι βουλευτές «βράζουν»
Ο πρωθυπουργός θέλει να βάλει το πολιτικό περίβλημα σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να πληγώνει την κυβέρνηση και τη ΝΔ, να επισημάνει ότι έχουν γίνει μια σειρά τομών στο κράτος, υπάρχουν όμως πολλά στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν
Το μεσημέρι του Σαββάτου, λίγη ώρα αφού είχε αποχωρήσει από το Προεδρικό Μέγαρο μετά την ορκωμοσία των νέων μελών του υπουργικού συμβουλίου και αφού είχε ολοκληρωθεί η διαχείριση της υπόθεσης Καραμανλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μόνος στο γραφείο του στο Μαξίμου. Εκεί έγραψε κατά βάση το κείμενο της δήλωσης που αναμένεται να κάνει σήμερα, λίγο μετά τις 10:00, και με το οποίο θα τοποθετείται επί της ουσίας της δεύτερης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που βασανίζει εδώ και μέρες την κυβέρνηση.
Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει με το κυριακάτικο του μήνυμα στα social media ένα πρώτο στίγμα, επισημαίνοντας ως διαρκές στοίχημα τη μάχη με το βαθύ κράτος, παρά το ότι στην περίπτωση των αγροτικών επιδοτήσεων η κυβέρνηση έχει ήδη περάσει μια βασική πίστα με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και αργότερα το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης έστειλε από τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου ένα μήνυμα που προσομοιάζει με το πνεύμα της σημερινής του δήλωσης. «Παρά τις δυσκολίες, πραγματοποιούμε και εμείς με τη σειρά μας τη δική μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών σε εκείνη των μεγάλων διεκδικήσεων και των υψηλών απαιτήσεων. Μακριά από το σκοτάδι της τοξικότητας και την καθήλωση της εσωστρέφειας, σε μια προσπάθεια, ωστόσο, που προϋποθέτει και σήμερα ενότητα, σιγουριά και πολιτική ωριμότητα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
Έβαλε παράλληλα τη διάσταση της μεγάλης εικόνας, θέλοντας να απαντήσει στο ευρύτερο διακύβευμα που αφορά τους πολίτες. «Μια εικόνα που, δυστυχώς, προοιωνίζεται γεωπολιτικές ανατροπές οι οποίες απαιτούν αμυντική και διπλωματική εγρήγορση, οικονομικούς τριγμούς που θα μας καλέσουν σε ρεαλιστικές αλλά απαραίτητες αναπροσαρμογές ώστε να προσαρμόσουμε την κοινωνία, αλλά και λαϊκιστικές εξάρσεις, οι οποίες μόνο με την αντεπίθεση του «μετώπου της αλήθειας» μπορούν να ηττηθούν», τόνισε.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού εξηγούν ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια απτή πρωτοβουλία από το σημερινό μήνυμα του πρωθυπουργού. Ο ίδιος θέλει να βάλει το πολιτικό περίβλημα σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να πληγώνει την κυβέρνηση και τη ΝΔ. Να επισημάνει ότι έχουν γίνει μια σειρά τομών στο κράτος, από την ψηφιοποίηση, τη γρηγορότερη απονομή συντάξεων, τις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, υπάρχουν όμως πολλά στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν. Στοιχήματα που ο ίδιος αναδεικνύει ως κεντρικές του προτεραιότητες στον δρόμο προς το 2030.
Μένει, επίσης, να φανεί πώς ο κ. Μητσοτάκης θα προδιαγράψει τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης και ως προς την πολιτική διαχείριση του σκανδάλου και αν θα δηλώσει ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις των εμπλεκομένων βουλευτών της ΝΔ ίδιες. Κάτι που έκανε με έναν τρόπο από χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Ίσως πιο περίεργη περίπτωση σιωπής είναι αυτή της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα, η οποία βαρύνεται με «καραμπινάτο» κακούργημα. Επίσης, η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή ζήτησε Προανακριτική, ενώ ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός το απέφυγε, υπογραμμίζοντας απλά την αθωότητα του. Η οδός της Προανακριτικής πάντως μοιάζει βέβαιη, ακόμα και αν είναι εξπρές με στόχο την παραπομπή των πρώην υπουργών στο Δικαστικό Συμβούλιο.
Αν σε κάποιους πρέπει πάντως ο κ. Μητσοτάκης επιτακτικά να απευθυνθεί είναι οι βουλευτές της ΝΔ που αισθάνονται «επί ξύλου κρεμάμενοι» από την πολιτική διαχείριση του Μεγάρου Μαξίμου. Το protothema.gr από χθες μετέφερε το πολύ βαρύ κλίμα που επικρατεί μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών, κάποιοι εκ των οποίων διακινούν ιδέες ακόμα και για σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Άλλοι εκτιμούν ότι μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις στην ψηφοφορία για την άρση ασυλιών μετά το Πάσχα, ενώ εν χορώ οι βουλευτές εκτιμούν ότι δεν έχει νόημα να λειτουργούν πολιτικά γραφεία, αν πλέον ποινικοποιείται και η διαμεσολάβηση με τη δημόσια διοίκηση για υποθέσεις των πολιτών. Ακόμα και άνθρωποι που συνομιλούν με τον κ. Μητσοτάκη τακτικά, εκτός του στενού κύκλου του Μαξίμου, ομολογούν ότι η διαχείριση των βουλευτών είναι πλέον η πιο δύσκολη άσκηση, ιδίως από τη στιγμή που τους επόμενους μήνες θα ζητηθεί να βγουν προς «άγραν» του σταυρού προτίμησης για τις εκλογές.
Σε αυτό το περιβάλλον, εντείνονται και οι φωνές που εκτιμούν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να σκεφτεί ξανά τα περί πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι το πολιτικό περιβάλλον δεν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα και η κυβέρνηση θα κλυδωνίζεται μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως δεν μοιάζει να ακούει αυτή τη συζήτηση, εμμένοντας στον σχεδιασμό του που δεν περιλαμβάνουν πρόωρες κάλπες.
Άρσεις ασυλίας και εκνευρισμός
Χθες πάντως μια σειρά κεντρικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση έδειξαν προς τη γραμμή της άρσης ασυλίας τους, υπεραμυνόμενοι παράλληλα της αθωότητας τους. Οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης τοποθετήθηκαν σχετικά, ενώ ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας διέρρευσε την επιστολή παραίτησης του.
