Δείτε πίνακες και παραδείγματα με τα μέτρα για fuel pass, diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Δείτε πίνακες και παραδείγματα με τα μέτρα για fuel pass, diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Τα μέτρα για ντίζελ και fuel pass αφορούν το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου - Η επιδότηση 15% στα λιπάσματα θα έχει κόστος €15 εκατ. - Αποζημίωση στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να μην αυξήσουν τα εισιτήρια - Μόνιμη η φορολόγηση στα κέρδη από τα διαδικτυακά καζίνο
Σε εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προχώρησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς.
«Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης οπότε πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Πιερρακάκης.
«Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει γι αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», είπε στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.
1ο μέτρο: Για diesel κίνησης
Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης «το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Αν αυξηθεί πολύ το diesel αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά η τιμή σε όλα τα προϊόντα. Ο στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο να μειωθεί το κόστος αλλά να συγκρατηθεί γενικά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το δίμηνο θα είναι 106 εκατ. ευρώ».
2ο μέτρο: Για τα καύσιμα
Ενίσχυση για τα καύσιμα με fuel pass, με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Όπως σημείωσε ο υπουργός τελικά το όφελος για τον πολίτη θα είναι μεγαλύτερο από οριζόντια μείωση του ΕΦΚ.
Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 € για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 € για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου.
Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.
Όπως αναφέρθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων στόχος είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της εβδομάδας
και οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τα μέσα Απριλίου.
3ο μέτρο: Για λιπάσματα
Όπως είπε «το αυξημένο κόστος παραγωγής θα περάσει στις τιμές των τροφίμων. Θα επιχορηγήσουμε το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ».
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
4ο μέτρο: Ακτοπλοϊκά
Σύμφωνα με τον υπουργό «σε συνεργασία με τον Βασίλη Κικίλα, θα αποζημιώσουμε τις ακτοπλοϊκές στη βάση των εκπτώσεων που παρέχουν, για να συγκρατήσουν τις τιμές. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως».
Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σημειώνεται πως για τη χρηματοδότηση των μέτρων, προχωρά η αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, με τον συντελεστή να ανεβαίνει στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ και στο 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ, από 15% και 20% αντίστοιχα σήμερα.
Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως στα δημόσια έσοδα.
«Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια επηρεάζεται όλη η οικονομία. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης οπότε πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα», είπε στην αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Πιερρακάκης.
«Το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει γι αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», είπε στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.
1ο μέτρο: Για diesel κίνησης
Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης «το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης. Αν αυξηθεί πολύ το diesel αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά η τιμή σε όλα τα προϊόντα. Ο στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο να μειωθεί το κόστος αλλά να συγκρατηθεί γενικά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά το λίτρο. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το δίμηνο θα είναι 106 εκατ. ευρώ».
2ο μέτρο: Για τα καύσιμα
Ενίσχυση για τα καύσιμα με fuel pass, με τη μορφή ψηφιακής κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Όπως σημείωσε ο υπουργός τελικά το όφελος για τον πολίτη θα είναι μεγαλύτερο από οριζόντια μείωση του ΕΦΚ.
Η επιδότηση έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 € για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 € για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου.
Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για τις οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με αυτά που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» και καλύπτουν περίπου τα 3 εκ των 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.
Όπως αναφέρθηκε κατά την εξειδίκευση των μέτρων στόχος είναι η πλατφόρμα να ανοίξει εντός της εβδομάδας
και οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τα μέσα Απριλίου.
3ο μέτρο: Για λιπάσματα
Όπως είπε «το αυξημένο κόστος παραγωγής θα περάσει στις τιμές των τροφίμων. Θα επιχορηγήσουμε το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ».
Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
4ο μέτρο: Ακτοπλοϊκά
Σύμφωνα με τον υπουργό «σε συνεργασία με τον Βασίλη Κικίλα, θα αποζημιώσουμε τις ακτοπλοϊκές στη βάση των εκπτώσεων που παρέχουν, για να συγκρατήσουν τις τιμές. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως».
Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν, βάσει του παρόντος νομοθετικού πλαισίου, υποχρεωτικές εκπτώσεις σε διάφορες κατηγορίες επιβατών (φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία κ.τ.λ.), το κόστος των οποίων σήμερα δεν αποζημιώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των καυσίμων και προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων του γενικού πληθυσμού, οι εκπτώσεις αυτές θα αποζημιώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σημειώνεται πως για τη χρηματοδότηση των μέτρων, προχωρά η αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, με τον συντελεστή να ανεβαίνει στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ και στο 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ, από 15% και 20% αντίστοιχα σήμερα.
Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως στα δημόσια έσοδα.
Αναλυτικά η παρουσίαση της δέσμης των μέτρων:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα