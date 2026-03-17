Το ΠΑΣΟΚ και τα ανοιχτά μέτωπα ενόψει Συνέδριου, «πρεμιέρα» σήμερα για τη διεύρυνση

Παίρνουν θέση Δούκας, Γερουλάνος και άλλα στελέχη για την «ακούνητη βελόνα»





Η «επομένη» της εκλογής Συνέδρων, που συνέβη με τη μαζική συμμετοχή μελών στις «πράσινες» κάλπες ανά την Ελλάδα, βρίσκει το ΠΑΣΟΚ στο ίδιο σημείο: η «ακούνητη βελόνα» εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία σε μέλη και στελέχη, ενώ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για το στοίχημα των εκλογών για «νίκη έστω και με μία ψήφο» συνεχίζει να «συγκρούεται» με τις πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις στελεχών που γίνονται με βάση τουλάχιστον τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Η προεδρική πλευρά κατέγραψε στην εκλογή Συνέδρων ποσοστό γύρω στο 60%, δηλαδή κοντά στο στόχο της που ήταν η διατήρηση της απήχησης της επανεκλογής Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2024. Άλλα κορυφαία στελέχη που έδωσαν μάχη εκλογής σε εκείνη τη διαδικασία, με διακηρυγμένο στόχο τη δυναμική επανεκκίνηση του κόμματος συνεχίζουν να καταθέτουν τις ενστάσεις τους και συχνά τις έντονες διαφωνίες τους, καθώς από τότε μέχρι σήμερα το σύνθημα «να κερδίσουμε τη ΝΔ του Μητσοτάκη» αποδεικνύεται μια πολύ δύσκολη υπόθεση στις δημοσκοπήσεις.







Ο Δούκας, το δίλημμα και οι 900 Σύνεδροι-σύμμαχοι Για τον Χάρη Δούκα το δίλημμα στο Συνέδριο είναι σαφές και ως εκ τούτου πρέπει να είναι και πολύ καθαρή η «γραμμή» που οφείλει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ για να πετύχει το στοίχημα στις εθνικές εκλογές. Το ερώτημα που θέτει είναι αν θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; «Η απάντηση θα δοθεί στο Συνέδριο», απαντά ο ίδιος εκτιμώντας ότι η μαζική συμμετοχή στις κάλπες των Συνέδρων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη πορεία του Κινήματος προς την νίκη στις εκλογές. «Αρκεί να το πιστέψουμε», τόνισε χθες το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ και Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενώ συνεργάτες του εξέφραζαν τη «βαθιά ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της κάλπης», λέγοντας ότι «αποδεικνύει την σημαντική επιρροή των απόψεων και προτάσεων του στη βάση του ΠΑΣΟΚ» .



Η πλευρά του Χάρη Δούκα υποστηρίζει ότι εξέλεξαν «750 Συνέδρους που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο» κι ότι «έχοντας την συνολική πια εικόνα των αποτελεσμάτων, προκύπτει σαφώς ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο». Και προσθέτουν: «Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, Δήμαρχοι και πρώην Βουλευτές, Γραμματείς και αναπληρωτές Γραμματείς (του κλίματος του Χ. Δούκα), οπότε το συνολικό νούμερο φτάνει περίπου στους 900 Συνέδρους.



Μετρούν δυνάμεις Στελέχη κοντά στον Παύλο Γερουλάνο αναγνωρίζουν ότι στην εκλογή Συνέδρων η προεδρική πλευρά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο αναμενόταν. Κάνουν λόγο για «οργανωτική έκπληξη Γερουλάνου» κι ότι είναι καθαρά δεύτερη δύναμη- κάτι βέβαια που υποστηρίζει και η πλευρά Δούκα και η πλευρά Χριστοδουλάκη που παραπέμπει στην εκλογή 967 Συνέδρων στο κλίμα του βουλευτή Ανατολικής Αττικής.



Η πλευρά Γερουλάνου προσπαθούσε να περάσει κάτω από τα ραντάρ επιχειρώντας να κάνει οργανωτική δουλειά, μέχρι να καταγράψει το αποτέλεσμα. Βλέπει πρωτιά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα βλέπει πρωτιά και η πλευρά Δούκα, αλλά στη Θεσσαλονίκη οι «γερουλανικοί» είχαν καλό πέρασμα και εξέλεξαν πρώτο Σύνεδρο τον Αργύρη Αργυριάδη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην περιοχή στις προσεχείς εκλογές. Σημαντικές δυνάμεις διακρίνουν επίσης σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, από την Αλεξανδρούπολη έως το Ηράκλειο. «Δυναμική πλέον και σε ύπαιθρο, όχι μόνο στα βασικά αστικά κέντρα», λένε στελέχη του Γερουλάνου και υπσστηρίζουν ότι «ο Δούκας κράτησε δυνάμεις έναντι Χριστοδουλάκη, δεν υπήρξε ανατροπή εκεί, παρά τα όσα λέγονταν πριν από την κάλπη».



Η πλευρά Δούκα σημειώνει ότι εκτός από την Α’ Αθήνας, ήρθε δεύτερη στην περιοχή Χριστοδουλάκη, στην Ανατολική Αττική, όπως και στο Νότιο Τομέα, όπου Ανδρουλάκης και Χρηστίδης συγκρότησαν συμμαχία και εξασφάλισαν άνετα την πρώτη θέση.



Ο Οδυσσέας ψηφίζει αύριο τον διάδοχό του στη βουλή Η φράση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου «αν το ΠΑΣΟΚ είχε 20% δεν θα συζητάγαμε σήμερα για τον κ. Πελεγρίνη» ήταν από τις «αγαπημένες» στις συζητήσεις μελών που στεκόντουσαν την Κυριακή στην αναμονή για να ψηφίσουν τον υποψήφιο Σύνεδρο που είχαν ήδη επιλέξει. Είτε συμφωνούσαν, είτε διαφωνούσαν με την επισήμανση του Οδυσσέα, η κουβέντα όλων κατέληγε στην παραδοχή της «ακούνητης βελόνας» και στην ανάγκη η κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ να βγει έξω από τα «πράσινα» εκλογικά κέντρα. «Και στην εκλογή ηγεσίας τον Οκτώβριο του 2024 ήρθαμε πάλι κατά χιλιάδες στις κάλπες, αλλά μετά από ένα άλμα στα γκάλοπ γυρίσαμε πίσω», έλεγε χαρακτηριστικά μέλος του ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε άλλο από την ίδια τοπική οργάνωση της Βόρειας Αθήνας.



Στη διαδικασία της Κυριακής πάντως, πρώτος Σύνεδρος σε ψήφους, στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ στην Τρίπολη, μέσω συνεργατών του… εκλέχτηκε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αφήνοντας στην 17η θέση τον διάδοχό του στη βουλή, Βαγγέλη Γιαννακούρα. Το «κλίμα» στην Τρίπολη και γενικότερα στην Αρκαδία, μετά από την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον επί χρόνια βουλευτή της περιοχής, αποτυπώθηκε και στις κάλπες για την εκλογή Συνέδρων, με τον κ. Κωνσταντινόπουλο να καταγράφει ισχυρές δυνάμεις σε όλους τους Δήμους. Συγκεκριμένα, πρώτος Σύνεδρος με 188 ψήφους στην Τρίπολη εκλέχτηκε ο στενός συνεργάτης του Κωνσταντινόπουλου και περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Νικολάου, ενώ και ο δεύτερος σε σταυρούς είναι μαζί του. Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας έλαβε 43 ψήφους και βρέθηκε στην 17η θέση. Από τους πρώτους 12 Συνέδρους της Τρίπολης, 8 είναι με τον Κωνσταντινόπουλο, 3 με το



Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν ψήφισε στη διαδικασία, παρότι δεν έχει ζητήσει επισήμως ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος από την ΕΔΕΚΑΠ να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος. Θα μπορούσε να ψηφίσει επομένως, όπως έκανε και ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, ο πρώτος επιλαχών που θα τον διαδεχθεί στη βουλή, όταν, αν και είχε διαγραφεί «επέστρεψε» για να ψηφίσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στις εσωκομματικές κάλπες του 2024- μάλιστα το βράδυ της επανεκλογής του κ. Ανδρουλάκη έξω από τη Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν ανάμεσα σε πολύ κόσμο και ο κ. Γιαννακούρας ο οποίος θα αναμετρηθεί στις εκλογές με τον «προεδρικό» επίσης, Κώστα Παπαγεωργίου, αλλά και άλλους υποψηφίους.



Η απόφαση του Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα της Αρκαδίας στο κόμμα του, θα ενεργοποιηθεί αφού ψηφίσει αύριο το νέο πρόσωπο στη θέση της αντιπροεδρίας από το ΠΑΣΟΚ. Πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι η Μιλένα Αποστολάκη που μαζί με την Ευαγγελία Λιακούλη έδωσαν μάχη στις Εξεταστικές Επιτροπές ή ο επίσης έμπειρος κοινοβουλευτικός από την Κοζάνη, Πάρις Κουκουλόπουλος. Αύριο ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα πάρει το λόγο στην Ολομέλεια και όπως επισημαίνουν οι καλά γνωρίζοντες δεν θα μιλήσει μόνο για τη μέχρι τώρα διαδρομή του ασκώντας τα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.



Πρεμιέρα Την πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Διεύρυνσης συγκαλεί για σήμερα το μεσημέρι η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θα γίνει παρουσία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Τα μέλη της Ομάδας έχουν λάβει εισιτήριο συμμετοχής στο Συνέδριο, ενώ η αρμόδια Επιτροπή υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη έχει αναλάβει να συνεχίσει στον ίδιο, ανακοινώνοντας και νέα ονόματα, εκτός από την ένταξη νυν βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ, που είναι «ευθύνη του προέδρου».

Φώφη Γιωτάκη 17.03.2026, 08:36