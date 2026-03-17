Με αιχμές για Δούκα, Γερουλάνο, Χριστοδουλάκη στην πρεμιέρα διεύρυνσης με Πελεγρίνη ο Ανδρουλάκης: «Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν τιμάρια»

Υπό το βλέμμα του Θεοδόση Πελεγρίνη (δεξιά) χαιρετά ο Νίκος Ανδρουλάκης τον πρόεδρο της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Από δεξιά προς τα αριστερά είναι ο Βαγγέλης Αργύρης, Χρήστος Σμυρλής, Θόδωρος Μαργαρίτης και άλλοι

Από αριστερά Γιώργος Καβαθάς, Δημήτρης Ασημακόπουλος, Ροδούλα Ζήση, Χρήστος Γκοσλιόπουλος, Μάρκος Μπόλαρης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαιρετά τη Ζωή Καρκούλια, πρώην μέλος της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ

Κώστας Σκανδαλίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γωγώ Μπρέμπου

Γιάννης Πανούσης, Κώστας Σκανδαλίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιάννης Βαρδακαστάνης

Αιχμηρό μήνυμα προς τα κορυφαία στελέχη με την έμμεση κατηγορία ότι ασχολούνται με τη συγκρότηση ομάδων Συνεδρίου μετά από τις εκλογές της Κυριακής, επιχείρησε να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.«Αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Ενωμένο, προγραμματικό, δυναμικό», είπε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στους ομοτράπεζους, τους κ.κ. Κώστα Σκανδαλίδη, Γιάννη Βαρδακαστάνη, Θεοδόση Πελεγρίνη, Γιάννη Πανούση, Νίκο Βερλέκη, τη γνωστή ηθοποιό Γωγώ Μπρέμπου και άλλα στελέχη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Ευχαριστώντας τους ανθρώπους της διεύρυνσης και ειδικά τον «φίλο μου Κώστα Σκανδαλίδη που ανέλαβε αυτήν την ευθύνη της αμφίπλευρης διεύρυνσης» ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι κύριος στόχος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια μέχρι τις εθνικές εκλογές και το στοίχημα της νίκης. Στη συνεδρίαση πήραν το λόγο και κάποια από τα στελέχη, πρώην βουλευτές και υπουργοί, που επέστρεψαν από το ΣΥΡΙΖA και έδειξαν με τις τοποθετήσεις τους ότι είναι πολύ κοντά στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.«Επιστρέψαμε στο σπίτι μας», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Καρκούλια, άλλοτε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Κώστας Μαμέλης, άλλοτε γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ζήτησε να ξεκινήσει η συζήτηση για το δημοψήφισμα του 2015, «που χώρισε το ΠΑΣΟΚ στα δύο». Από την πλευρά του, ο Θεοδόσης Μπελεγρίνης η παρουσία του οποίου στην επιτροπή διεύρυνσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις, δήλωσε προσερχόμενος ότι πιστεύει πολύ στο εγχείρημα και γι' αυτό συμμετέχει, προσθέτοντας ότι «κοιτά μπροστά χωρίς να διαγράφει το παρελθόν».Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε:«Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά ήταν ένα φιλόξενο κόμμα. Ένα κόμμα που ταυτιζόταν με τις ανάγκες του ελληνικού λαού σε πολύ κρίσιμες περιόδους. Μια τέτοια περίοδο διανύουμε σήμερα. Μια περίοδο όπου δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, με τις επιθέσεις στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Μια περίοδο όπου, δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο της εξουσίας της.Δεν είναι μόνο ο στόχος της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Είναι πάνω από όλα το κοινωνικό αίτημα ο στόχος μας: ο στόχος της πολιτικής αλλαγής. Και αυτός είναι ο κοινός τόπος της σημερινής συνάντησης. Χαίρομαι, λοιπόν, διότι σήμερα συναντώ ανθρώπους που ήμασταν κάποτε στην ίδια όχθη, στην όχθη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ανθρώπους που είχαμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Και αυτό είναι πλούτος. Χαίρομαι, που όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής.Και αυτό που θα παρουσιάσουμε στο συνέδριό μας είναι αυτό ακριβώς: το Εθνικό Στρατηγικό Κυβερνητικό μας Σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα δώσει ξανά στην κοινωνία αισιοδοξία, ελπίδα. Ένα σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.Θέλω να σας πω, κλείνοντας, ότι η Κυριακή που μας πέρασε, ήταν μία πολύ σημαντική μέρα, διότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν με τις ώρες στις ουρές για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Μέλη του ΠΑΣΟΚ όλων των ηλικιών σε όλη την Ελλάδα.Αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τη μάχη της πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Ενωμένο, προγραμματικό, δυναμικό. Και σε αυτόν τον αγώνα πραγματικά χαίρομαι που θα είμαστε μαζί.