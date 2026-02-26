Απόψε το βράδυ η συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον
Απόψε το βράδυ η συνάντηση Γεραπετρίτη με Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον
Στις 20:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος - 13:00 ώρα Ουάσινγκτον) η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ
Στις 20:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος - 13:00 ώρα Ουάσινγκτον) θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο υπουργών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσα σε 12 μήνες - η πρώτη έγινε τον Μάρτιο του 2025 - και στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν όλα τα διμερή ζητήματα, ενόψει και του επόμενου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου που πρόκειται να συνεδριάσει στην Αθήνα, αλλά και όλες οι περιφερειακές εξελίξεις, με το Ιράν να είναι στην κορυφή της ατζέντας, που περιλαμβάνει επίσης τη Γάζα και την Ουκρανία.
Η συγκυρία στην οποία γίνεται η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών - εν μέσω της μεγάλης κινητοποίησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που περιμένουν τις εντολές του προέδρου Τραμπ για δράση εναντίον του Ιράν - αποκαλύπτει και τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.
Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο υπουργών στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσα σε 12 μήνες - η πρώτη έγινε τον Μάρτιο του 2025 - και στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν όλα τα διμερή ζητήματα, ενόψει και του επόμενου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου που πρόκειται να συνεδριάσει στην Αθήνα, αλλά και όλες οι περιφερειακές εξελίξεις, με το Ιράν να είναι στην κορυφή της ατζέντας, που περιλαμβάνει επίσης τη Γάζα και την Ουκρανία.
Η συγκυρία στην οποία γίνεται η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών - εν μέσω της μεγάλης κινητοποίησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που περιμένουν τις εντολές του προέδρου Τραμπ για δράση εναντίον του Ιράν - αποκαλύπτει και τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική πλευρά στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα