Λαζαρίδης στη Βουλή για άρση ασυλίας του Πολάκη: «Επί ημερών σας στήσατε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης»
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για επηρεασμό της Δικαιοσύνης - Επέστρεψε τα «πυρά» ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
Μια ακόμα σύγκρουση με παράλληλους μονολόγους και εκτόξευση καταγγελιών εφ' όλης της ύλης διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή συζήτηση δικαστικού αιτήματος άρσης ασυλίας του κ. Παύλου Πολάκη μετά από νέα μήνυση του Σταμάτη Πουλή του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης επιστρέφοντας τα «πυρά» που εκτόξευσε νωρίτερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση περί επηρεασμού της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση σημείωσε μεταξύ άλλων «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαιούται να μιλά όταν ο δικός της υπουργός Δικαιοσύνης έχει παραδεχθεί ότι επί ημερών σας στήσατε παραυπουργείο Δικαιοσύνης».
Παράλληλα, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο κ. Νίκος Παππάς κλήθηκε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπιστεί τον κ. Πολάκη είπε: «δεν είχατε κάποιον καλύτερο να σας εκπροσωπήσει σήμερα και βάλατε τον καταδικασμένο με 13 - 0;».
«Σας είδα ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των βουλευτών, όταν μας καλέσατε να μην άρουμε την ασυλία του κ. Πολάκη. Αλλά τα δικαιώματα δεν είναι αλά καρτ. Εσείς δεν ήσασταν αυτοί που επιχειρήσατε να ποινικοποιήσετε τη συμμετοχή και τη γνώμη των βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι συμμετείχαν στην προανακριτική για την τραγωδία των Τεμπών, και τους μηνύσατε; Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα στη γνώμη;», είπε.
Νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος άφησε αιχμές κατά όσων «ευτελίζουν την πολιτική και τον πολιτικό διάλογο» κάνοντας ονομαστική αναφορά στους Άδωνι Γεωργιάδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Απευθυνόμενος δε στον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά που ζήτησαν να μην αρθεί η ασυλία του κ. Πολάκη είπε: «Εγώ ψήφισα υπέρ της δικής μου άρσης ασυλίας για να πάω στο δικαστήριο μετά από μήνυση που κατέθεσε ο κ. Στίγκας για τοποθέτηση που έκανα στην Ολομέλεια. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών θα έρθει μέσα από το δικό μας παράδειγμα και όταν δείξουμε σεβασμό στους θεσμούς».
Από την πλευρά της η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε να επιτεθεί στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την ανακοίνωση που εξέδωσε εναντίον της με την οποία την κατηγορεί για «πολιτική τυμβωρυχία» και «σπέκουλα» στην δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε δε, ότι η σχετική ανακοίνωση της ένωσης εκδόθηκε μετά από υπόδειξη του Υπουργού Δικαιοσύνης.
«Μεθοδεύεται στημένη δίκη. Δεν έγινε κλήρωση στη Λάρισα αλλά από κομπιούτερ διάβασαν ονόματα σύνθεσης δικαστών χωρίς κλήρωση. Το κατήγγειλα και ακούστε τι λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελεών που συναντάει τον υπουργό Δικαιοσύνη και τους ζητά να βγάλουν ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτοί οι δικαστές και εισαγγελείς μιλάνε για τυμβωρυχία και για σπεκουλαδόρους πολιτικούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι φτάσατε σε ακραίο σημείο παρακρατικής δράσης και εργαλειοποιείτε την δικαστική και εισαγγελική λειτουργία ελέγχοντας δικαστές και εισαγγελείς», είπε.
