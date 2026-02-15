Αυτή είναι η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου
Αυτή είναι η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου
Από τα 17 μέλη της οι 15 είναι ανδρουλακικοί, ο Κώστας Πανδής είναι του Χάρη Δούκα και η Όλγα Ρενταρή του Παύλου Γερουλάνου
Την πλήρη σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα στην ομιλία του, ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι «μονοπρόσωπη» καθώς μόνο ο Πέτρος Λάμπρου είχε γνωστοποιηθεί. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η πλήρης σύνθεσή της. Από τα 17 μέλη της οι 15 είναι ανδρουλακικοί, ένας του Χάρη Δούκα (ο Κώστας Πανδής) και μία του Παύλου Γερουλάνου, η Όλγα Ρενταρή.
Δείτε αναλυτικά τα ονόματα της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ:
Σημειώνεται ότι νωρίτερα στην ομιλία του, ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι «μονοπρόσωπη» καθώς μόνο ο Πέτρος Λάμπρου είχε γνωστοποιηθεί. Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η πλήρης σύνθεσή της. Από τα 17 μέλη της οι 15 είναι ανδρουλακικοί, ένας του Χάρη Δούκα (ο Κώστας Πανδής) και μία του Παύλου Γερουλάνου, η Όλγα Ρενταρή.
Δείτε αναλυτικά τα ονόματα της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ:
- Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής
- Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ._
- Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας_
- Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ_
- Έλενα Αναστασίου
- Ηλίας Αποστολάκης
- Πόπη Γερακούδη
- Γεωργία Καζά
- Άρης Καρβούνης
- Τάσος Κουρκούτας
- Νίκος Μήλης
- Έφη Μπέκου
- Νίκος Μπελιβάνης
- Κώστας Πανδής
- Κώστας Παπαδημητρίου
- Όλγα Ρενταρή
- Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα