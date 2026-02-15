Αυτή είναι η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου

Από τα 17 μέλη της οι 15 είναι ανδρουλακικοί, ο Κώστας Πανδής είναι του Χάρη Δούκα και η Όλγα Ρενταρή του Παύλου Γερουλάνου