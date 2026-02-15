ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Αυτή είναι η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ Πέτρος Λάμπρου

Αυτή είναι η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου

Από τα 17 μέλη της οι 15 είναι ανδρουλακικοί, ο Κώστας Πανδής είναι του Χάρη Δούκα και η Όλγα Ρενταρή του Παύλου Γερουλάνου

Αυτή είναι η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την πλήρη σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον Πέτρο Λάμπρου, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα στην ομιλία του, ο Χάρης Δούκας είχε εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι «μονοπρόσωπη» καθώς μόνο ο Πέτρος Λάμπρου είχε γνωστοποιηθεί.  Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η πλήρης σύνθεσή της. Από τα 17 μέλη της οι 15 είναι ανδρουλακικοί, ένας του Χάρη Δούκα (ο Κώστας Πανδής) και μία του Παύλου Γερουλάνου, η Όλγα Ρενταρή.

Δείτε αναλυτικά τα ονόματα της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ:

  1. Πέτρος Λάμπρου, επικεφαλής Επιτροπής
    • Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ._
    • Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας_
    • Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ_
    • Έλενα Αναστασίου
    • Ηλίας Αποστολάκης
    • Πόπη Γερακούδη
    • Γεωργία Καζά
    • Άρης Καρβούνης
    • Τάσος Κουρκούτας
    • Νίκος Μήλης
    • Έφη Μπέκου
    • Νίκος Μπελιβάνης
    • Κώστας Πανδής
    • Κώστας Παπαδημητρίου
    • Όλγα Ρενταρή
    • Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης