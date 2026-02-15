Δούκας: Ενότητα στην πράξη, διάλογος και σύνθεση απόψεων αλλιώς το Συνέδριο θα το πάρει ο αέρας
Ο δήμαρχος Αθηναίων από το βήμα της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου τόνισε ότι η διαδικασία δεν θα πρέπει να αποδειχθεί μια στείρα καταμέτρηση και κατέθεσε τρεις προτάσεις
Ενότητα στην πράξη, διάλογο και σύνθεση απόψεων αλλά και ψηφοφορίες στο Συνέδριο ζήτησε ο Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι, αν η διαδικασία αποδειχθεί μια στείρα καταμέτρηση κουκιών, τότε «το Συνέδριο θα το πάρει ο αέρας, πριν καν φυσήξει».
Μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο ίδιος θα δώσει τη μάχη στην πρώτη γραμμή, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές και πρόσθεσε ότι «χρειάζεται πολιτική αλλαγή- το πιστεύω βαθιά, το υπηρετώ». Έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μασάει τα λόγια του και ότι πρέπει να συγκροτηθεί επιτέλους η Επιτροπή Ψηφοδελτίων για να υπάρχουν πολλαπλασιαστές του μηνύματος. «Δεν μπορεί να ισχύει το «ενός ανδρός αρχή», δήλωσε και τάχθηκε υπέρ ενός διαρκούς αγώνα με καθαρές θέσεις.
Εστίασε δε, σε τρεις προτάσεις προς το Συνέδριο:
1.Δεν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά από τις εκλογές, με όποιο αποτέλεσμα. Μερικοί λένε ότι «αφού όλοι συμφωνούμε γιατί επιμένεις;» Αφού όλοι συμφωνούμε γιατί δεν το ψηφίζουμε; Ακούμε: τώρα έχουμε εκλογές, αφήστε τα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι Kinder έκπληξη.
2.Να συγκρουστούμε με σύγχρονο λόγο με τη ΝΔ, όχι με μια γενικόλογη πολιτική ρητορική. Καθαρές θέσεις. Πχ για το νερό που είναι προοδευτική πολιτική. Να ζητήσουμε μείωση του χρόνου εργασίας.
3. Πρωτοβουλίες για προγραμματικό διάλογο με τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Ο Διάλογος χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τον διάλογο. Προγραμματικές συγκλίσεις δεν σημαίνουν ισοπέδωσης της πολιτικο-ιδεολογικής ταυτότητας.
«Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές είναι δεδομένη. Να πάμε όλοι μαζί, με ενότητα και ομοψυχία. Πως διασφαλίζεται αυτό; Να πάμε με εκλεγμένα όργανα, νομαρχιακές επιτροπές στο Συνέδριο, συμπλήρωσε ο κ. Δούκας και κάλεσε τα μέλη «ν’ αντιμετωπίσουμε τη στασιμότητα- να αναζητήσουμε όλοι μαζί με τον άλλο δρόμο. Σε αυτήν την προσπάθεια εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή».
