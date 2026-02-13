«Η Κωνσταντοπούλου κάνει bullying, σε φτάνει στα όρια»: Ο καβγάς στη Βουλή, οι ατάκες και οι νέες δηλώσεις Άδωνι

Η έναρξη της κόντρας

Επίθεση στους βουλευτές της ΝΔ

«Το να αντιμετωπίσω το bullying της Κωνσταντοπούλου είναι καθήκον μου στη Δημοκρατία. Θα τσαλακωθώ, θα χάσω ψήφους αλλά είναι καθήκον μου. Στο αντισυστημικό κοινό που απευθύνεται, αν δεν της απαντάμε όπως το έκανε ο Κασιδιάρης χτίζει ένα αφήγημα ότι εμένα με φοβούνται όλοι. Δεν μπορεί να κατηγορούμε το bullying στα σχολεία και να το θεωρούμε αδίκημα και να το επιτρέπουμε στη Βουλή από μια κυρία.Είχε προηγηθεί επίθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αν και απουσίαζε ο Υπουργός Υγείας τον αποκάλεσε “ελεεινό υποκείμενο” και υπερασπιστή του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”.Ο κ. Γεωργιάδης προσερχόμενος στην Ολομέλεια προκειμένου να αποκρούσει την προσωπική επίθεση που είχε νωρίτερα δεχθεί, είπε αρχικά:“Λοιπόν, η πολιτική ζωή του τόπου υποφέρει δυστυχώς από την παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου αποτελεί όμτι πιο τοξικό, όμτι πιο δηλητηριώδες, κακοποιητικό έχει περάσει από την βουλή. Πρώτοι από όλους το γνωρίζουν οι βουλευτές της Ήδη το 40% έχει αποχωρήσει. Μπήκαν 8 έμειναν 5 και δεν αποκλείω να φύγει κι άλλος να μην έχει ομάδα να μείνει μόνη της” .θα μας κάνετε βουντού;Τα κάνετε μόνη σας τα βουντού. Για την Καραγεωργοπούλου, τη βουλευτή σας που έφυγε το μόνο που είπατε είναι ότι στο τέλος η αγάπη θα κερδίσει. Δεν είπατε τίποτε άλλο ενώ αυτή σας κατήγγειλε ότι της κάνατε υποδείξεις για μην θίξει επιχειρηματικά συμφέροντα. Σας έφτυσε το 40% της δικής σας ΚΟ. Ουδέποτε υπερασπίστηκα τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα. Δεν τον ξέρω καν. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχε πάρει 25 βραβεία. Αν κακώς τα έδωσαν δικό τους θέμα.Πρέπει να δούμε το πόρισμα της πυροσβεστικής. Όλη η προσπάθεια να με κατασυκοφαντήσετε δεν θα περάσει. Είχα αποφασίσει να μην πηγαίνω στα δικαστήρια τους πολιτικούς μου αντιπάλους. . Αλλά μετά την πράξη της Κωνσταντοπουλου να πάει στο ΑΤ Εξαρχείων 9 λεπτά πριν λήξει το τρίμηνο θα αλλάξω την απόφασή μου. Φανταστείτε την εικόνα λίγο πριν τα μεσάνυχτα να βλέπει ο αστυνομικός αυτή - να μην την χαρακτηρίσω - να προσέρχεται για να υποβάλλει μήνυση σε μένα. Θα καταθέσω και εγώ μήνυση εναντίον της και θα συμπεριλάβω και τα σημερινά. Με έχετε μπερδέψει με άλλους. Εγώ δεν σας φοβάμαι. Κάθε μέρα και μια μήνυση.Παίρνοντας τον λόγο ηαπέφυγε και πάλι να απαντήσει για όσα κατήγγειλε η πρώην βουλευτής της Ελένη Καραγεωργοπούλου και περιορίστηκε στα εξής:εξαντλήθηκαν οι παρεμβάσεις σας κα Κεραμέως και ήρθε ως πυροβολικό ο Γεωργιάδης. Καμαρώστε τον. Αυτά είχε να απαντήσει. Δεν ανέβηκε στην κυβερνητική θέση διότι θα πρέπει να εξηγήσει πως αλλάζει τις κυβερνητικές θέσεις σαν τα πουκάμισα και πως ως πρώην Υπ Εργασίας δεν είπε όσα τώρα ισχυρίζεστε. Αλήθεια; Δεν ξέρατε τον ιδιοκτήτη; Είπατε ότι επισκεφτήκατε το εργοστάσιο Βιολάντα και πως είναι από τα πιο σύγχρονα. Είπατε ότι εχουν γίνει εκεί όλοι οι έλεγχοι. Αλήθεια; ποιοι; Πάνω στα πτώματα 5 γυναικών;Σας έχω επιστρέψει τις γλοιώδεις προσπάθειες να με προσεγγίσετε.Γιατί τόσο λυσσαλέα υπερασπιστήκατε τον Παναγόπουλο;Πείτε μας και πως είστε ο πρώτος που ειδοποιήθηκε για την μήνυση που σας κατέθεσα στο Αστυνομικό Τμήμα;Σας είπα ότι δεν ξέρω τον ιδιοκτήτη.Φωνάζει: φτάνει με αυτή την τρέλα. Δεν θέλω καμία διακοπή από αυτή τη γελοία. Εγώ θα σε κλείσω φυλακή. Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδαΦωνάζειπαρακαλώ. Μην διακόπτετε. ΣταματήστεΘα της μάθετε επιτέλους αγωγή αυτή που δεν της έμαθε ο πατέρας και μητέρα της;Αρνητή…Σας παρακαλώΤέλος η συκοφαντία για την Βιολάντα. Πώς έμαθα για την μήνυση; Είδα το μήνυμα που μου έστειλε αστυνομικός του τμήματος και φίλος μου το άλλο πρωί όταν ξύπνησα. Μου έστειλε ένα μήνυμα κοροϊδευτικό ακόμα και για την ενδυμασία σας. Δεν χρειάζεται καμία χούντα για να καταλάβει κανείς πόσο γελοίο είναι να πηγαίνετε 9 λεπτά πριν την λήξη τριμήνου να μου κάνετε μηνύσειςΈχω ζήσει στο πετσί μου τηνκαι γνωρίζω κάτι που η συνήγορος βιαστών Κωνσταντοπούλου δεν γνωρίζει. Τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Εσείς ξέρετε μόνο από βιαστές γιατί αυτοί είναι η παρέα σαςτο λόγοτο λόγο έχει ο κ. Καλαματιανός. Έκλεισε το ζήτημα. Δεν θα επιτρέψω άλλη υποβάθμιση του κοινοβουλίου.Πάντως, στη συνέχεια, η κυρία Κωνσταντοπούλου απανήλθε στην κόντρα της με τον Α. Γεωργιάδη και σχολιάζοντας την τοποθέτηση του υπουργού για το πως ο ίδιος ενημερώθηκε για την μήνυση που του κατέθεσε ζήτησε τις παραιτήσεις του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ.“Ο Α. Γεωργιάδης ομολόγησε κάτι που δεν είναι γελοίο ούτε αστείο. Αφορά παρακρατική λειτουργία της κυβέρνησης και ζητώ την παραίτηση του Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού Αστυνομίας” είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να προσθέσει: “Ένας αστυνομικός παραβιάζοντας το καθήκον του γνωστοποίησε απόρρητα στοιχεία της προδικασίας και του έδωσε αναφορά ακόμα και για την ενδυμασία της πολιτικής του αντιπάλου. Αυτό είναι το βαθύ παρακράτος. Αυτό που υποστηρίζει τους σκοτεινούς μαύρους τύπους. Η Βουλή πρέπει να δράσει και να δράσει άμεσα. Θα κάνω τα πάντα για να τελειώσετε”Στην πρώτη φάση της αντιπαράθεσης, η κυρίαυπενθύμισε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι έχει πολλαπλώς τοποθετηθεί για το δυστύχημα στο εργοστάσιο και επισήμανε ότι διεξάγεται ήδη έρευνα από τη Δικαιοσύνη. Η Υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης για υποκριτικό ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων σημειώνοντας ότι το κόμμα της καταψήφισε διατάξεις για την ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης να σεβαστεί τους όρους του «πολιτικού πολιτισμού» και να σταματήσει να υβρίζει βουλευτές την ώρα που απουσιάζουν από την αίθουσα και δεν μπορούν να απαντήσουν.επέμεινε η κα Κωνσταντοπούλου.: Δεν είπατε λέξη για το εργατικό δυστύχημα στηπου οδήγησε στο θάνατο 5 εργαζόμενες. Ένα καταλυτικό γεγονός που θα έπρεπε να σας οδηγήσει σε απόσυρση του νομοσχεδίου σας. Στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν όροι ασφάλειας και τη Βιολάντα την επισκέπτονταν σχολεία.Πληρούνται οι στοιχειώδεις όροι εργασίας. Βρήκαν το θάνατο εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι ένα μήνα νωρίτερα σχολεία επισκέπτονταν την επιχείρηση αυτή που η κυβέρνησή σας και μετά την έκρηξη τη διαφήμισε ως υποδειγματική.: Όλως παραδόξως οι αναφορές σας στο τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα σταμάτησαν τη στιγμή που έφυγαν οι μαθητές από τα θεωρεία της Βουλής. Έχω κάνει εκτενέστατες αναφορές για την υπόθεση και γνωρίζετε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει έρευνα. Είναι ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους βουλευτές που δεν είναι παρόντες. Αν ο Γεωργιάδης ήταν εδώ θα σας απαντούσε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας δείξουμε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους φαίνεται στην πράξη. Φέραμε διάταξη για τον συντονιστή ασφάλειας στα μεγάλα έργα για την προστασία των εργαζομένων και εσείς ψηφίσατε όχι.: Σας εκφράζω τη μεγάλη μου απογοήτευση που διολισθήσατε στην κατάντια να υπερασπίζεστε τον Γεωργιάδη και να λέτε ότι τον κατηγορώ ενώ απουσιάζει. Τον καημένο. Σας αφήνω να τον υπερασπίζεστε μαζί με τον φραπέ και τον Μαγειρία. Με συκοφαντήσατε. Βλέπετε να τρίζει η καρέκλα σας και προτιμάτε την καρέκλα. Είπατε ψέματα. Ότι σταμάτησα να μιλώ για τη Βιολάντα όταν έφυγε το σχολείο. Δεν καταλάβατε ότι μίλησα για τις εργαζόμενες από την αρχή έως το τέλος. Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι το κάνουμε για τις εντυπώσεις; Καρεκλοκένταυροι βιδωμένοι στις καρέκλες σας. Κι άλλοι προσβάλλονται από τη νόσο της καρέκλας. Μεταδοτική και ανίατη ασθένεια. Χαμηλού επιπέδου η παρέμβασή σας. Εκλεγμένοι συγγενείς θυμάτων είναι στη δική σας παράταξη. Και πάνω στη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες.Οι αποστροφές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσαν την αντίδραση του Μακάριου Λαζαρίδη, που αντέτεινε ότι η καρέκλα του κόμματός της τρίζει και η δικιά της βουλευτής αποχώρησε.«Η κα Κωνσταντοπούλου στον οίστρο της να χρεώσει στην κυβέρνηση ζητήματα με την απώλεια των γυναικών αυτών έφτασε στο σημείο να εξισώσει τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, από τους άθλιους τρομοκράτες της 17 Ν με το εργατικό δυστύχημα. Το καταδικάζω».Η κυρία Κωνσταντοπούλου επανήλθε με νέους χαρακτηρισμούς, αυτή τη φορά προς τον κ.Λαζαρίδη, λέγοντας ότι είναι«κατάντια να χρησιμοποιείτε τον Λαζαρίδη ως μαξιλάρι. Θα έπρεπε να απαντήσετε ευθέως σε όσα ειπώθηκαν και όχι να χρησιμοποιείτε το ακροδεξιό υπόλειμμα».Είχε προηγηθεί η επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης στην Ολομέλεια, κατά των βουλευτών της ΝΔ. Απαντώντας στον κ.αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίουαρνήθηκε να ανακαλέσει.: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;: Παρακαλώ, πάμε…: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.Στη συνέχεια η κυρίαυποστήριξε ότι δέχθηκε «λεκτικές επιθέσεις» και «μπούλινγκ» από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την κανα πάρει θέση. «Έχω άποψη και για τις SLAPP μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση, εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας», είπε.