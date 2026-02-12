Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με... robe de chambre και έγινε ρεζίλι, λέει ο Γεωργιάδης
Η Ζωή πήγε να μου κάνει μήνυση με... robe de chambre και έγινε ρεζίλι, λέει ο Γεωργιάδης
Η σκωπτική ανάρτηση του υπουργού Υγείας - «Εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου στο ΑΤ στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και επειδή έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης...»
Με ένα σκωπτικό tweet ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε συνέχεια στην αντιπαράθεση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που ζητούσε να παραιτηθεί ο ίδιος ή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει sms που απέστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διαμαρτυρόμενη για ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του. Ζητούσε μάλιστα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!
Σχολιάζοντας την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω της πλατφόρμας X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.
Αποκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης «ό,τι πιο τοξικό» και «υπερασπίστρια βιαστών» και δήλωσε: «Εγώ είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή. Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».
Δείτε βίντεο:
Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης είχε προκαλέσει νέο επεισόδιο, καθώς επιτεθεί με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στους βουλευτές της ΝΔ τους οποίους απεκάλεσε «κηφήνες», φράση την οποία αρνήθηκε να ανακαλέσει.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε ανάρτησή της νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει sms που απέστειλε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διαμαρτυρόμενη για ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του. Ζητούσε μάλιστα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος!
Σχολιάζοντας την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μέσω της πλατφόρμας X: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με γέλια.
Είχε προηγηθεί άγρια κόντρα στη Βουλή, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε στην ολομέλεια για να πάρει τον λόγο επί προσωπικού, όταν έμαθε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον αποκάλεσε, εν τη απουσία του, «ελεεινό υποκείμενο» και υπερασπιστή του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».
Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…😂😂😂 https://t.co/9Emrt1P1wn— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 12, 2026
Αποκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης «ό,τι πιο τοξικό» και «υπερασπίστρια βιαστών» και δήλωσε: «Εγώ είμαι αυτός που θα σε κλείσει φυλακή. Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».
Δείτε βίντεο:
Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης είχε προκαλέσει νέο επεισόδιο, καθώς επιτεθεί με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς στους βουλευτές της ΝΔ τους οποίους απεκάλεσε «κηφήνες», φράση την οποία αρνήθηκε να ανακαλέσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα